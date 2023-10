Beyoncé : les premières images du film consacré à son «Renaissance Tour» ont été dévoilées 

Alors que Beyoncé a donné dimanche 1er octobre le dernier concert de son «Renaissance Tour», les premières images du documentaire consacré à cette tournée mondiale ont été dévoilées. Le film sortira au cinéma en décembre prochain.

Une plongée dans les coulisses du Renaissance Tour. Beyoncé a dévoilé sur son compte Instagram la bande-annonce du film dédié à sa tournée mondiale, qui s'est achevée hier. Un film documentaire réalisé par la star elle-même, en salles le 1er décembre prochain.

Des répétitions aux shows spectaculaires que la pop star a donnés durant plus de cinq mois, en passant par des séquences montrant Beyoncé entourée de ses enfants - Blue Ivy, 11 ans et ses jumeaux Sir et Rumi, 6 ans - ou encore de son mari Jay-Z aux premières loges, cette première bande-annonce plonge au cœur de cette gigantesque tournée mondiale. «Quand je chante, je ne suis rien d'autre que libre», explique en préambule la chanteuse.

«Le but de cette tournée était de créer un endroit où tout le monde est libre où personne n’est jugé», poursuit-elle. «Recommencer de zéro, créer, voici de quoi parle Renaissance», conclut-elle. Des premières images qui ont mis ses fans en émoi.