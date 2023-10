Le garçon et le héron : une nouvelle bande-annonce pleine de poésie pour le dernier film d'Hayao Miyazaki

Attendu dans les salles françaises à partir du 1er novembre prochain, le nouveau film d’animation d'Hayao Miyazaki, «Le garçon et le héron», vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce sombre et poétique.

À la frontière de la vie et de la mort. Douzième long métrage d'Hayao Miyazaki et du Studio Ghibli, «Le garçon et le héron» vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce avec des images inédites de cette histoire qui suivre Mahito, un garçon de 11 ans parti vivre à la campagne avec son père après avoir assisté, impuissant, à la mort de sa mère dans un incendie pendant la Seconde Guerre Mondiale.

C’est dans le village où elle a grandi qu’il part s’installer, dans un vieux manoir où son chemin va croiser celui d’un héron cendré mystérieux qui deviendra son guide et l’aidera à répondre aux questions que Mahito se pose sur le monde, sur la vie, et sur la mort. Une rencontre qui l’emmènera à la découverte d’un monde onirique habité d’étranges créatures.

Le public français a rendez-vous le 1er novembre prochain dans les salles pour découvrir «Le garçon et le héron» sur grand écran. Un film qui s’annonce comme un nouveau classique du réalisateur et du Studio Ghibli.