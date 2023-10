Robin Williams : sa fille dénonce l'horreur des reproductions de son père générées par l'intelligence artificielle

C’est dans une story publiée sur son compte Instagram que la fille de Robin Williams, Zelda, a exprimé son dégoût à propos de l’usage de l’intelligence artificielle pour récréer la voix et/ou le physique de célébrités. Un cri d’alarme qui fait écho au mouvement de grève à Hollywood.

Un cri du cœur. Il est urgent d’encadrer l’usage de l’intelligence artificielle et de pointer du doigt les potentiels abus auquel le recours à une telle technologie peut mener. C’est le message que souhaitait faire passer la fille de Robin Williams (mort en 2014), Zelda, dans sa story Instagram publiée ce dimanche 1er octobre. Rappelant au passage que le sujet était un des points sensibles des revendications du syndicat des acteurs qui sont toujours en grève à Hollywood.

© Zelda Williams/Instagram

«Je ne suis pas une vois impartiale dans la bataille menée par le syndicat des acteurs contre l’intelligence artificielle. J’ai été témoin pendant des années la manière dont les personnes entraînent ces modèles pour créer/recréer des acteurs qui ne sont plus en mesure de donner leur accord, comme papa», écrit-elle. «Ce n’est plus de la théorie. C’est tout à fait réel. J’ai déjà été informé que sa voix avait été utilisé par une IA pour que les gens lui fassent dire n’importe quoi. Et si je trouve cela personnellement dérangeant, cela dépasse de loin le cadre de mes sentiments personnels», poursuit-elle.

«Des acteurs vivants méritent d’avoir une chance de créer des personnages à travers leurs propres choix, de doubler des dessin animés, de mettre leur effort et temps d’HUMAINS dans la poursuite de la performance. Ces re-créations sont, au mieux, une pâle imitation de personnes bien meilleures. Mais au pire, un horrible monstre digne de Frankenstien, rapiécé avec toutes les pires choses qui existent dans cette industrie, au lieu des valeurs que celle-ci devrait défendre», conclu-t-elle.

Zelda Williams est l’une des nombreuses voix qui se sont exprimées afin de mettre en garde contre l’utilisation sans limite de l’intelligence artificielle dans l’industrie du cinéma, et des dérives auxquelles elle peut conduire. Tim Burton a comparé cela à «un robot qui s’empare de votre humanité, de votre âme», tandis que John Cusack a qualifié cela «d’entreprise criminelle». Samedi dernier, Tom Hanks a alerté ses fans sur le fait qu’une publicité avait utilisé son image et sa voix par le biais d’une intelligence artificielle sans son consentement.