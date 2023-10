Star Wars : le réalisateur Gareth Edwards dément les rumeurs de tension sur le tournage de «Rogue One»

Invité du podcast «The Business», Gareth Edwards – dont le film «The Creator » est actuellement en salles – est revenu sur les rumeurs de tension sur le tournage de «Rogue One : A Star Wars Story», et les fausses informations qui continuent de circuler sur la Toile.

Mise au point. De retour sur le devant de la scène avec «The Creator», film de science-fiction en salles depuis le 27 septembre, Gareth Edwards a profité de son passage dans le podcast américain «The Business» pour pointer du doigt les fausses informations qui circulent sur Internet à propos du tournage de «Rogue One : A Star Wars Story» en 2016.

Selon les rumeurs, le réalisateur aurait été mis à l’écart par la société Lucasfilm à la fin du tournage, avant que Tony Gilroy se voit confier la mission de tourner de nouvelles scènes et d’écrire de nouveaux dialogues. Gareth Edwards explique avoir été impliqué dans la réalisation du prequel de la trilogie Star Wars du début à la fin, et avoir travaillé en association avec Tony Gilroy quand celui-ci a été ajouté à l’équipe.

«Il y a tellement de fausses informations qui circulent sur Internet à propos de ce film. Tony est arrivé, et il a fait un super boulot, c’est certain. Aucun doute là-dessus. Mais nous avons tous travaillé ensemble jusqu’à la dernière minute du film», assure-t-il. Tony Gilroy avait été appelé en renfort sur le tournage de «Rogue One : A Star Wars Story» en juin 2016 par Lucasfilm, et avait travaillé pendant 5 semaines sur les modifications souhaitées par le studio.

En septembre dernier, Gareth Edwards avait déjà confirmé au site américain Variety n’avoir aucune frustration vis-à-vis du tournage de ce film. «La seule chose que je peux dire, c’est que j’ai eu une chance inouïe. J’ai eu l’opportunité de faire un film Star Wars. J’ai gagné à la loterie d’une certaine manière», soulignait-il, précisant ne jamais avoir mal vécu le recrutement de Tony Gilroy en raison du bonheur qui était le sien de participer à ce projet.