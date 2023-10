U2 à Las Vegas : les images impressionnantes du concert immersif du groupe (vidéo)

En résidence pour trois mois à Las Vegas sans son batteur légendaire, U2 s’est produit vendredi pour la première fois à la Sphère, une salle de concert immersive hors du commun. Les images sont à couper le souffle.

Depuis sa formation à la fin des années 1970, U2 est sans conteste l’un des meilleurs groupes au monde en live. Alors qu’ils sont en résidence pour trois mois à Las Vegas, aux Etats-Unis, les Irlandais n’ont pas dérogé à la règle en offrant, vendredi 29 septembre, un concert hors du commun et spectaculaire dans une immense salle immersive et unique en son genre, inaugurée pour l’occasion.

U2 opened the $2.3 billion Las Vegas Sphere last night and the visuals are incredible pic.twitter.com/szKa5DobRd — Joe Pompliano (@JoePompliano) September 30, 2023

Les images assez dingues du premier concert (U2) au Sphère, la nouvelle salle de Las Vegas



pic.twitter.com/K15yAm25Pa — Philippe Corbé (@PhilippeCorbe) October 1, 2023

C'est un truc de fou "The Sphere" à Las Vegas #u2 pic.twitter.com/iS1MlCuPhj — bert (@tinynews_be) October 1, 2023

Conçue comme un vaisseau spatial, la Sphère qui aurait nécessité plus de 2 milliards de dollars d'investissement, est recouverte de 1,2 million de LED et dotée de quelque 164.000 haut-parleurs. Ce dôme de plus de 110 mètres de hauteur et d’une capacité d'environ 18.000 personnes, permet des projections vidéo sur les trois-quarts des murs et du plafond.

Un «tout nouveau niveau de rock'n'roll»

Bono et son groupe a donc placé la barre encore une fois très haut, laissant des fans sans voix tant la magie a opéré et le show fut révolutionnaire. Avec les concerts «U2 : UV Achtung Baby», il s’agit d’un «tout nouveau niveau de rock'n'roll», a expliqué Stefan «Smasher» Desmedt, directeur technique et directeur vidéo du groupe à l’AFP, ajoutant «qu’une fois de plus, U2 innove, repousse les limites de ce qui est possible en matière de divertissement live et crée des tendances que les gens imiteront pendant des années».

La légende du basket LeBron James, les acteurs Matt Damon, Bryan Cranston et Orlando Bloom, ou encore l’ex-Beatles, Paul McCartney, ont assisté à ce concert, entouré de milliers de fans de Bono qui n’ont pas regretté d’avoir déboursé 400 dollars (soit près de 380 euros) pour décrocher une place.

A noter que U2 a repris ses plus grands tubes sans son batteur Larry Mullen Jr., lequel se remet doucement d’une opération chirurgicale. Sur scène, il a été remplacé par le Néerlandais Bram van den Berg.