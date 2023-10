Beyoncé : les chiffres fous de sa tournée Renaissance

Queen B est décidemment la reine. En atteste les chiffres de sa tournée mondiale Renaissance qui vient de s’achever et qui donnent le tournis.

La tournée mondiale Renaissance de Beyoncé a, ce 2 octobre, touché à sa fin. Enorme machine qui a fait étape dans dix pays et 39 villes où elle a enchanté 2,7 millions de fans, elle a permis à la star de battre de nombreux nouveaux records.

Sa neuvième tournée de concerts a ainsi rapporté à Beyoncé quelque 579 millions de dollars, ce qui en fait la tournée la plus rentable d'une artiste féminine de l'histoire (un record que pourrait néanmoins bientôt battre Taylor Swift avec son Eras Tour), aussi la septième tournée la plus rentable au total.

Un chiffre à relativiser note EW, car Renaissance n’a compté que 56 dates soit beaucoup moins que les 6e à ce classement, les Guns N' Roses, dont la tournée Never In This Lifetime... Tour comptait quant à elle 158 spectacles.

Avec un gain de 10,3 millions de dollars par concert, Beyonce surpasse sur ce terrain Elton John dont la tournée «Farewell Yellow Brick Road» est jusqu’à maintenant la plus rentable de tous les temps - laquelle a duré cinq ans avec 330 spectacles pour un total de 939,1 millions de dollars récoltés soit (seulement) en moyenne 2,8 millions de dollars par concert.

Et Renaissance, qui a également battu le record de Billboard du plus gros montant brut sur un mois avec 127,6 millions de dollars, n'en a pas fini d'affoler les compteurs.

Plus fort que les blockbusters

Lui reste en effet encore à conquérir les salles de cinéma avec un film retraçant la tournée depuis son lancement en mai à Stockholm, en Suède, jusqu’à date finale ce 2 octobre à Kansas City, au Missouri dont la première aura lieu le 1er décembre dans les salles de cinéma d'Amérique du Nord.

Des sources ont indiqué à Deadline que les préventes de tickets pour le premier jour pour les trois principaux exploitants aux États-Unis sont estimées à environ 6 à 7 millions de dollars et plus. Et le magazine de préciser que de tels chiffres sont similaires au premier jour d’exploitation de blockbusters tels que «Avatar : La Voie de l'Eau» (5,5 millions de dollars), «Les Gardiens de la Galaxie : Vol. 3» (6 millions de dollars) et «Ant-Man et la Guêpe : Quantumanie» (6,5 millions de dollars).

A noter qu'avant que Renaissance n'investisse le grand écran, une autre artiste s'apprête à faire un raz-de-marée dans les salles, Taylor Swift, avec le film sur sa tournée mastodonte The Eras qui sortira ce 13 octobre dans plus de 100 pays.