Céline Dion : la véritable histoire de ses chansons dévoilée dans un beau livre signé Fabien Lecœuvre

Véritable encyclopédie de la chanson française, Fabien Lecœuvre signe un nouvel ouvrage passionnant consacré à Céline Dion, et plus précisément, à l'histoire de ses chansons. Un beau livre en vente dès ce mercredi 4 octobre en librairies.

Après Michel Sardou, Renaud, Jean-Jacques Goldman, Serge Gainsbourg ou encore Mylène Farmer, le spécialiste de la chanson française Fabien Lecoeuvre nous livre «La véritable histoire des chansons de Céline Dion», qui chante les rêves, la vie, l’amour, et fait vibrer des millions de fans à travers le monde depuis plus de 40 ans.

Pour la première fois, ce bel ouvrage en grand format réunit tous les secrets de fabrication de ses tubes, depuis «Ce n’était qu’un rêve» (1980), la toute première chanson de Céline Dion, celle qui lui a permis de rencontrer René Angélil, producteur de génie devenu son mari, jusqu’à son titre feel-good «Flying on my own» (2019).

riche en anecdotes

Plus précisément, Fabien Lecoeuvre, grand spécialiste de la chanson française et consultant musique pour de nombreuses émissions de télévision et de radio, retrace la genèse de ses 35 plus grands succès, en dévoilant pour chacun d'entre eux des anecdotes rares et savoureuses.

Il nous dit tout ce qu'il faut savoir sur «Sous le vent», que Garou devait initialement interprété en solo, le hit planétaire «My Heart will go on», «J’irai ou tu iras», «Parler à mon père», «Je ne vous oublie pas», ou encore «Trois heures vingt», la chanson préféré de René Angélil, qui a d’ailleurs résonné le jour de ses obsèques, le 22 janvier 2016.

Après avoir refermé ce livre, on a qu’une seule envie, se replonger dans la discographie de Céline Dion, qui, atteinte du syndrome de la personne raide (SPR), a été contrainte d’annuler tous ses concerts prévus jusqu'en avril 2024.

MAGNIFIQUEMENT ILLUSTRÉ

En plus, cet opus est magnifiquement illustré. Il donne à voir plusieurs photos de la star, sur scène, au côté de Jean-Jacques Goldman, Michel Sardou, Barbara Streisand, Garou, dans la loge de son premier Olympia, mais aussi des clichés plus intimes, avec sa maman, Thérèse Dion, et lors de son premier séjour à Paris, devant la tour Eiffel.

«La véritable histoire des chansons de Céline Dion» s'accompagne également de quelques citations de la chanteuse canadienne et contient même le manuscrit original de la chanson «Sous le vent», écrite par l'auteur-compositeur Jacques Veneruso. Un beau livre à s’offrir ou à offrir.

«La véritable histoire des chansons de Céline Dion», Fabien Lecœuvre, éd. Hugo Image, 19,95€, en librairie le 4 octobre.