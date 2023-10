Vanessa Springora : qui est l'auteure du livre «Le Consentement» adapté bientôt au cinéma ?

Son livre «Le Consentement» dans lequel elle dénonçait sa relation amoureuse avec l'écrivain Gabriel Matzneff, alors qu'elle n'avait que 14 ans et lui 50, est aujourd'hui adapté au cinéma dans un film qui sortira le 11 octobre prochain. Qui est l'auteure Vanessa Springora ?

Il y a trois ans paraissait son récit autobiographique «Le consentement» qui est devenu un succès en librairie, traduit dans le monde entier, avant d’être porté sur les planches dans une pièce incarnée par Ludivine Sagnier, et d’être adapté sur grand écran dans un film signé Vanessa Filho et qui sortira le 11 octobre prochain.

Vanessa Springora a grandi seule avec sa mère, attachée de presse dans l'édition. A 13 ans, alors qu'elle accompagnait cette dernière à un dîner professionnel, elle fait la connaissance pour la première fois de Gabriel Matzneff, écrivain sulfureux de 50 ans, dont elle ignorait les écrits pédophiles. L'homme la drague copieusement, en allant la chercher à la sortie du collège et en lui envoyant de nombreuses lettres. Celle qui déclare «pour moi, l'écrivain représentait la figure de l'autorité suprême», est alors flattée qu'un homme de cette envergure s'intéresse à elle. L'écrivain se met même à rédiger ses rédactions. «Je suis allée vers cette histoire d'amour en espérant qu'il allait me faire grandir», a-t-elle déclaré dans un entretien à BibliObs.

Victime d'une «triple prédation : sexuelle, littéraire et psychique»

Alors qu'elle a 14 ans et lui 50, ils commencent à entretenir des relations sexuelles. Dans son livre, elle questionne à l’âge adulte son consentement d'hier. Vanessa Springora a avoué avoir mis longtemps à se considérer comme victime, victime d'une «triple prédation : sexuelle, littéraire et psychique». «Comment admettre qu'on a été abusée, quand on ne peut nier avoir été consentant ? Quand on a ressenti du désir pour cet adulte qui s'est empressé d'en profiter ? Pendant des années, je me débattrai moi aussi avec cette notion de victime», écrit-elle ainsi dans son ouvrage autobiographique.

Si les adultes autour d'elle connaissaient la teneur de sa relation avec Gabriel Matzneff, personne n’a pris réellement les choses en main pour qu'elle s'achève. Leur histoire, qui tombait sous le coup de la loi, a quand même été dénoncée par des lettres anonymes à la brigade de protection des mineurs. Sans conséquence. «On l’a laissé faire parce qu’il y avait l’aura de l’artiste. Son œuvre servait de caution. Mais au nom de quoi les dégâts seraient-ils moindres quand la personne qui commet ces actes est un artiste ?», regrette-t-elle aujourd'hui. L'auteure a pensé à dénoncer les faits à posteriori mais ils étaient prescrits. Finalement, elle a mis un terme à son lien avec l'écrivain quand elle s’est rendu compte qu'il fréquentait d'autres jeunes.

A 51 ans, Vanessa Springora qui est devenue maman, est éditrice indépendante. Trois ans après la sortie du «Consentement», elle a annoncé travailler sur un nouvel ouvrage qui s’intéressera cette fois-ci à son père aujourd’hui décédé.