Le Roi Lion : Disney n'a pas utilisé de lion pour le rugissement de Simba, mais la voix d'un homme

Sorti en 1994, «Le Roi Lion» est l'un des grands classiques de Disney avec son histoire centrée autour de Simba, le lionceau de Mufasa. Les rugissements à l’écran n’ont pas été obtenus à partir d’enregistrements de véritables lions. Mais grâce au talent de l’artiste vocal Frank Welker.

Un talent évident, et une poubelle. Dans «Le Roi Lion», le film animé sorti en 1994 au cinéma (et qui a fait l’objet d’un remake en live-action en 2019) devenu l'un des plus grands succès de Disney, les spectateurs découvrent l’histoire de Simba, le jeune lionceau de Mufasa, le roi de la savane, contraint à l’exil quand son père est tué par son oncle, Scar. Une fois devenu adulte, il décide de se venger de ce dernier. Avant de lâcher un rugissement majestueux à l’endroit même où son père avait trouvé la mort des années auparavant.

Pour obtenir ce magnifique rugissement, les réalisateurs Roger Allers et Rob Minkoff n’ont pas envoyé une équipe de preneurs de son dans la savane, ou dans un zoo, pour enregistrer de véritables lions. Ce cri de pouvoir et d’autorité, qui paraît si authentique aux oreilles, a été obtenu grâce au talent de l’artiste vocal Frank Welker, qui est aujourd’hui âgé de 77 ans. Celui-ci utilise une simple poubelle pour recréer les multiples variations d’un rugissement. Un exploit immortalisé en vidéo.

Si «Le Roi Lion» est l'un des fleurons de la filmographie de Frank Welker, celle-ci est au final très impressionnante, au point de faire de lui un des acteurs dont les fictions ont rapporté le plus d’argent au box-office. Il a notamment doublé le personnage de Fred Jones dans la quasi-totalité de ses apparitions dans la franchise «Scooby-Doo» (dont il double le chien depuis 2002), ou encore Megatron dans «Transformers». Son nom apparaît au générique de nombreux succès comme «Gremlins», «Cat’s Eye», «Mon voisin Totoro», «Aladdin», «Space Jam», «Toy Story 2», ou encore «Harry Potter et les Prisonnier d’Azkaban». La carrière de Frank Welker est tout simplement incroyable.