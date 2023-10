Taylor Swift : son film-concert «The Eras Tour» dépasse déjà les 100 millions de dollars de préventes

Le film «Eras Tour» de Taylor Swift dépasse déjà les 100 millions de dollars de préventes dans le monde. Un succès sans précédent pour un film-concert.

La chaîne de cinéma AMC a ce jeudi annoncé que le film-concert «Taylor Swift - The Eras Tour» avait dépassé les 100 millions de dollars (94 millions d'euros) en préventes dans le monde.

L'annonce intervient un peu plus d'une semaine avant la sortie mondiale du film, et quelques jours après qu'AMC a annoncé avoir conclu un accord pour distribuer «Renaissance : A Film by Beyoncé».

Le film de Taylor Swift était déjà en tête du record national d'AMC pour les revenus de vente de billets les plus élevés au cours d'une seule journée.

Un succès sans précédent pour un film-concert

Avec cet élan, il est sur le point de réaliser l’un des plus grands débuts de l’année. Les experts du secteur estiment que «Eras Tour» pourrait même dépasser les 100 millions de dollars rien qu’en Amérique du Nord pendant le week-end d’ouverture, ce qui serait sans précédent pour un film de concert.

Seulement cinq films sortis en 2023 ont réussi cet exploit de générer au moins 100 millions de dollars lors de leurs débuts nationaux : «Barbie» (162 millions de dollars), «The Super Mario Bros. Movie» (146 millions de dollars), «Spider-Man : Across the Spider-Verse» (120 millions de dollars), «Guardians of the Galaxy Vol. 3 » (118 millions de dollars) et «Ant-Man and the Wasp : Quantumania» (106 millions de dollars).

Le film de concert de Taylor Swift retrace l'Eras Tour, sa tournée record dans les stades qui pourrait générer jusqu'à 4,6 milliards de dollars de recettes, selon les projections de la société d'études QuestionPro, relayées par USA Today.

Il sortira en salles le 13 octobre – pour coïncider avec le numéro porte-bonheur de la pop star – et sera projeté dans 8500 cinémas à travers 100 pays, dont la France.