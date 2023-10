Barbie : Greta Gerwig avoue s'être battue pour maintenir cette scène dans le film

Dans un entretien accordé dans le cadre du Festival du film de Londres, la réalisatrice Greta Gerwig a révélé avoir été contrainte de se battre pour maintenir la scène de la danse «I’m just Ken», dans la version finale du film «Barbie».

Un choix artistique. Invitée à s’exprimer lors d’une table ronde animée par le créateur de la série «Succession», Jesse Armstrong, lors du Festival du film de Londres, Greta Gerwig a révélé que la scène dansante «I’m just Ken» avec Ryan Gosling dans le film «Barbie» a failli ne jamais voir le jour. La réalisatrice explique avoir du convaincre ses supérieurs de la pertinence de la scène afin d’éviter sa coupure au montage.

«Dans le script, il était simplement indiqué ‘Et là commence un ballet imaginaire, et ils le font en dansant’. Il y a eu une réunion importante où on m’a demandé : ‘Vous avez vraiment besoin de cette scène ?’. Et j’ai dit : ‘Tout en moi a besoin d’elle’. Et ils étaient là : ‘Mais qu’est-ce que ça veut dire en fait ? C’est quoi un ballet imaginaire ? Et j’ai répondu : ‘Un ballet imaginaire ? Par où commencer», a-t-elle précisé. Au final, cette scène dansante, et la chanson qui va avec, s’est imposée comme un des moments les plus inoubliables du film qui a cumulé plus d’1 milliard de dollars de recettes au box-office, et a permis à Greta Gerwig de devenir la réalisatrice la plus rentable de l’histoire du cinéma.

Greta Gerwig explique avoir été inspirée par le film «Chantons sous la pluie» pour la création de cette scène dansante, qu’elle décrit comme «un ballet imaginaire à l’intérieur d’un ballet imaginaire». «Même si tout dans cette scène me semblait parfait et me procurait énormément de joie au moment du tournage, je me suis aussi dit : ‘Oh non, cela pourrait être horrible, mais je me suis engagée désormais’», avoue-t-elle.