Napoleon : la version «Director's cut» de Ridley Scott durera plus quatre heures

Attendu dans les salles françaises le 22 novembre prochain, le film «Napoleon» de Ridley Scott affichera une durée de 2 heures et 38 minutes au cinéma. La version «director’s cut» proposée en streaming, sur Apple TV+, durera 4 heures et 10 minutes, selon le réalisateur.

Une épopée majestueuse. Dans un entretien avec le site GamesRadar+, Ridley Scott a confirmé qu’une version «director’s cut» de «Napoleon», dont la sortie en France est prévue pour le 22 novembre prochain, sera disponible en streaming pour les abonnés d’Apple TV+ après son passage au cinéma. Un film d’une durée de 4 heures et 10 minutes, précise le réalisateur. Soit plus d’une heure et trente minutes en sus de la version visible dans les salles obscures, qui est précisément de 2 heures, 37 minutes et 43 secondes.

«Je travaille actuellement dessus. Elle durait 4 heures et 10 minutes ce matin», a-t-il expliqué à propos de sa version «director’s cut», qui permettra notamment d’apporter plus de profondeur au personnage de Joséphine incarnée par Vanessa Kirby, et de son rôle auprès de Napoleon. «Ce qui va se passer, c’est que nous avons la sortie au cinéma prévue avec Sony, qui suivra son cours, et puis ce qui serait parfait c’est que la ‘director’s cut’ soit disponible en streaming», ajoute-t-il. Le réalisateur n’a toutefois pas précisé si la version de 4 heures et 10 minutes était finalisée, ou s’il comptait continuer à travailler dessus pour réduire la durée.

Au cours de l’interview, Ridley Scott a révélé avoir travaillé pendant une période assez courte pour un film d’une telle envergure. «En utilisant entre 11 et 14 caméras, nous avons tourné ‘Napoleon’ en 62 jours. Je travaille actuellement sur ‘Gladiator 2’ pour 54 jours, parce que nous faisons 50 prises de vues avec une caméra, avant de changer de champ», précise-t-il.