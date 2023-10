Angelina Jolie : les premières images de l'actrice dans le costume de la Callas dévoilées

Angelina Jolie campe la célèbre chanteuse Maria Callas dans le long métrage de Pablo Larraín, attendu en 2024.

Un premier aperçu. Port altier et coiffée d'un chapeau ou affublée de larges lunettes, Angelina Jolie se glisse dans le costume de Maria Callas (1923-1977). Alors que le tournage vient d'être lancé, les premières images de l'actrice, qui campera la célèbre chanteuse d'opéra dans le biopic «Maria» de Pablo Larraín, ont été dévoilées ce mardi 10 octobre.

The first two images of Angelina Jolie as famed diva Maria Callas in Pablo Larrain‘s upcoming biopic 'Maria' have been revealed:https://t.co/2XPDlQCvXq

— The Hollywood Reporter (@THR) October 10, 2023