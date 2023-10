Grève à Hollywood : les scénaristes entérinent l'accord, les acteurs reprennent les négociations ce mercredi

Les scénaristes d'Hollywood ont ce lundi approuvé à une quasi-unanimité l'accord avec les studios, mettant ainsi fin officiellement à l'une des plus longues grèves de l'histoire de l'industrie aux Etats-Unis. Du côté des acteurs, les négociations s’avèrent plus difficiles et doivent reprendre ce mercredi.

«99% des membres de la WGA (Guilde des scénaristes, ndlr) ont voté en faveur de la ratification» de l'accord avec les studios, a ce lundi annoncé le syndicat sur les réseaux sociaux. Le mois dernier, après 148 jours de grève, il avait annoncé un accord avec les grands studios Disney ou Netflix, en faveur d'une revalorisation de leur rémunération et des mesures de protection face à l'intelligence artificielle (IA).

La ratification de cet accord par une majorité des 11.500 membres du syndicat ne faisait aucun doute et les scénaristes avaient repris le travail, permettant le retour sur les ondes des principaux talk-shows américains la semaine dernière.

Si les scénaristes sont donc déjà de retour au travail, en revanche les quelque 160.000 acteurs, cascadeurs, danseurs et autres professionnels des petit et grand écrans, qui avaient rejoint la grève en juillet, n'ont toujours pas d'accord avec les studios.

Alors que la grève a interrompu la plupart des productions des grands studios du monde, à quelques rares exceptions pour les projets indépendants, les pourparlers entre les acteurs grévistes du syndicat SAG-AFTRA et les patrons des studios d'Hollywood ont débuté la semaine dernière.

Le syndicat et l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision ont annoncé ce lundi dans une déclaration commune que les discussions reprendraient mercredi. «La SAG-AFTRA et l'AMPTP ont mené des négociations et ont conclu la journée», indique le communiqué. «Les négociations se poursuivront le mercredi 11 octobre et les parties travailleront de manière indépendante mardi.»

Des revendications sur les revenus et l'usage de l'IA

Les dirigeants de la SAG-AFTRA ont rencontré à trois reprises la semaine dernière les PDG de quatre sociétés de divertissement. Les revendications salariales portées par le SAG-AFTRA, tout comme sa demande de garanties face à l'IA, vont plus loin que celles de leurs collègues scénaristes.

Comme le détaille Variety, le syndicat demande une augmentation de 11 % des taux minimums au cours de la première année du nouveau contrat. Les studios cherchent à limiter les augmentations à 5 %, ce qui a été accordé aux scénaristes et aux réalisateurs. Le syndicat souhaite également 2% des revenus attribués à chaque film et émission de télévision diffusée sur une plate-forme de streaming, en plus des revenus résiduels qui s'appliquent déjà.

Tandis que les studios ont accepté d'accorder aux scénaristes un bonus limité pour les émissions conçues pour le streaming qui rencontrent le succès, les acteurs cherchent quant à eux à obtenir là aussi une récompense beaucoup plus substantielle.

Le syndicat s’est également attaché à obtenir un «consentement éclairé» pour l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le cas de reproductions de voix ou d’images ressemblant aux acteurs. Les négociateurs du SAG-AFTRA demandent également une augmentation des plafonds pour les cotisations de retraite et de santé, ou encore une interdiction d'utilisation des plates-formes de casting qui facturent aux acteurs l’accès aux emplois.