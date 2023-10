Pacific Rim : la raison étonnante pour laquelle Guillermo Del Toro n'a pas réalisé le deuxième film

Dans un entretien avec le site américain Collider à l’occasion du 10e anniversaire de la sortie de «Pacific Rim», Guillermo Del Toro a dévoilé la raison surprenante pour laquelle il n’a pas été en mesure de mettre en scène le deuxième volet, «Pacific Rim : Uprising».

L’importance d’une comptabilité à jour. En 2013, Guillermo Del Toro mettait en scène le film «Pacific Rim», dans lequel des robots géants occupés par des équipes de deux humains affrontaient des monstres venus d’une faille géologique située dans les entrailles de la Terre. Un an plus tard, le réalisateur annonçait qu’un deuxième volet allait voir le jour. C’est pourtant le nom de Steven S. DeKnight qui apparaissait au générique à la réalisation, le jour de la sortie en salles de «Pacific Rim : Uprising», en mars 2018. Pourquoi Guillermo Del Toro n’est-il pas resté le metteur en scène du film ?

Dans une interview avec le site américain Collider, le réalisateur mexicain a révélé qu’une facture impayée avec un plateau de tournage de Toronto l’a empêché de s’engager sur le second volet.

here's @RealGDT revealing the real reason he didn't direct #PacificRim 2 at @Collider's 10th anniversary screening in @IMAX 3D.





He also revealed he wanted and had written a role for @DonnieYenCT in the sequel. #GuillermodelToro pic.twitter.com/jNKX9DoHTa

