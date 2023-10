Joue-la comme Beckham : la réalisatrice évoque une possible suite

Près de 21 ans après sa sortie en salles, le film «Joue-la comme Beckham» pourrait faire l’objet d’une suite, selon sa réalisatrice, Gurinder Chadha. Un projet inspiré par le parcours de l’équipe d’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde féminie, conclu par une défaite en finale face à l’Espagne.

Un signe du destin. Pendant des années, Gurinder Chadha a refusé l’idée de donner une suite à son film «Joue-la comme Beckham» sorti en salles en 2022, avec Parminder Nagra, Keira Knightley et Jonathan Rhys-Meyers dans les rôles principaux.

L’histoire suit le personnage de Jess, une adolescente d’origine indienne de confession sikh passionnée par le ballon rond, et vouant un culte à la star du football britannique, David Beckham. Contre l’avis de ses parents, qui souhaite la voir trouver un mari, elle pratique le sport dans le plus grand secret. Sa rencontre avec Juliet Paxton va marquer le début d’une belle aventure, à la fois amicale, amoureuse, et sportive.

Gurinder Chadha a récemment avoué au site britannique Metro qu’elle ne serait pas contre l’idée de donner une suite à son film, après avoir été inspirée par le parcours de l’équipe d’Angleterre lors de la dernière Coupe du monde féminine, conclue par une défaite en finale face à l’Espagne.

«Je n’ai jamais vraiment pensé à donner une suite au film car la manière dont Parminder et Keira ont incarné leur rôle, et Jonathan et Archie Panjabi, je ne pensais pas que ce serait possible de faire mieux et de recréer la même magie. Mais avec le récent succès de l’équipe de football féminine, je sens que je commence à développer l’idée d’une suite en quelque sorte», a-t-elle déclaré.