«Killers of the Flower Moon» : pour Martin Scorsese, le film d'une durée de 3H 27 n'est pas trop long

Alors que le nouveau long métrage de Martin Scorsese «Killers of Flower Moon» sortira en salles le 18 octobre prochain, le réalisateur est revenu sur la durée de son film (3H27), et incite le public à le voir au cinéma.

Prendre le temps. Le réalisateur multi-récompensé Martin Scorsese a défendu la durée de «Killers of the Flower Moon», en salles dès le 18 octobre prochain avec Leonardo DiCaprio et Robert de Niro, dans une interview accordée au Hindustan Times. Certes, avec ses 3 heures et 27 minutes, le film rejoint le panthéon des succès les plus longs de l’histoire du cinéma, à l’instar de «Oppenheimer» (3H), «Avatar : la voie de l’eau» (3 H10), Titanic (3H14) ou encore «Zack Snyder's Justice League» (4H), mais Martin Scorsese n’y voit aucun problème. Au contraire, le réalisateur a incité le public à se déplacer en salles pour découvrir ce nouveau long métrage, avant qu’il ne soit disponible en streaming.

«Respectez le cinéma»

«Killers of the Flower Moon devrait être vu sur grand écran», a ainsi estimé le réalisateur, avant d’ajouter : «les gens disent que c'est trois heures, mais allez, vous pouvez vous asseoir devant la télé et regarder quelque chose pendant cinq heures». Et de poursuivre en dressant un parallèle avec le spectacle vivant et les contraintes qu’il impose aux spectateurs. «De plus, nombreux sont ceux qui regardent du théâtre pendant 3 heures trente. Il y a de vrais acteurs sur scène, on ne peut pas se lever et se promener», poursuit-il avant de défendre le 7e art : «Vous accordez ce respect (au spectacle vivant ndlr), donnez ce respect au cinéma».

Pour mémoire, adapté du roman de David Grann et inspiré d'une histoire vraie, «Killers of the Moon» retrace la terrible affaire de meurtres des membres de la tribu amérindienne Osage, devenue riche grâce au pétrole dans les années 1920. Dans ce 27e long métrage, Martin Scorsese réunit pour la première fois deux de ses acteurs favoris : Leonardo DiCaprio et Robert de Niro. Le film a été dévoilé en première mondiale à Cannes cet été.