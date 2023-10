«La reine des neiges» : une projection karaoké organisée au Grand Rex

La chanson culte «Libérée, délivrée» va être reprise en chœur au Grand Rex. Une projection karaoké de «La reine des neiges» est organisée ce samedi dans la salle parisienne.

Les fans d’Anna, Elsa et Olaf vont être aux anges. A l’occasion des 10 ans de «La reine des neiges», Le Grand Rex programme, en collaboration avec L’Écran Pop, ce samedi 14 octobre, une projection en version karaoké et en français du célèbre film d’animation. Dans cette salle mythique parisienne - le plus grand cinéma au monde -, les paroles des chansons seront affichées sur l’écran pour chanter à tue-tête.

Pendant cette soirée d’une durée de près de trois heures et demie, de nombreuses animations seront organisées, avec notamment un concours de costumes pour élire la plus belle tenue d’Arendelle, et la distribution de pochettes remplies de surprises.

Après Paris, cette version inédite de «La reine des neiges» sera proposée le 20 octobre à Lyon, le 21 octobre à Marseille et le 4 novembre à Nice. Les billets sont disponibles sur le site dédié. Rappelons que ce film d’animation, le 53e des studios Walt Disney, a rapporté plus d’1,3 milliard de dollars de recettes et remporté deux Oscars, dont celui de la meilleure chanson originale pour «Let it go», interprétée par Idina Menzel.