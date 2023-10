Londres : le Musée du Vagin va rouvrir ses portes

Le Musée du Vagin va rouvrir ses portes en novembre, toujours à Londres, mais à une autre adresse. Premier musée au monde consacré à l'anatomie féminine, il doit cette renaissance à une collecte de fonds réussie.

Après avoir fermé ses portes en février 2023 faute de locaux, le Musée du Vagin, qui célébre tout ce qui concerne la gynécologie et met à mal les idées reçues sur le sujet, a annoncé sa réouverture sur Instagram.

Après avoir déménagé à plusieurs reprises, jusqu’à se retrouver en février sans abri, il a cette semaine été confirmé qu'il allait rouvrir ses portes ce 4 novembre dans un nouveau lieu, un emplacement plus grand, situé à Bethnal Green, dans l’est de Londres.

«Nos nouveaux locaux se trouvent sur Poyser Street, Bethnal Green. Nous ouvrirons avec l'exposition 'Endométriose : vers l'inconnu', un voyage de découverte qui combine la destruction des mythes, l'expérience vécue et la science à la pointe, alors que nous explorons cette maladie courante qui bouleverse la vie. L’entrée sera gratuite pour tous», est-il annoncé sur les réseaux sociaux.

Le Guardian rapporte que le musée doit sa survie à la générosité de quelque 2.500 donateurs. «Plus tôt cette année, nous avons publié un appel à l'aide. (…) Vous vous êtes mobilisés et nous avons collecté 90.000 £ (104.000 €) pour nous permettre d'emménager dans notre nouvelle maison. Nous sommes absolument ravis de vous inviter à l'intérieur», remercie l'équipe de l'établissement.

Un lieu de vie à part entière

En plus de ses espaces d’exposition permanente et temporaire, le musée du vagin abritera également un café et accueillera des événements et des spectacles, notamment des comédies et des ateliers.

Au moment de son ouverture en 2019 à Camden, sa créatrice, Florence Schechter, avait confié sa motivation derrière le projet : «J'ai découvert qu'il y avait un musée du pénis en Islande mais qu'il n'y avait aucun équivalent pour le vagin ailleurs, alors j'ai décidé d'en créer un».

Règles, hygiène, orgasme, contraception… Cette vulgarisatrice scientifique a à cœur d’expliquer, informer et sensibiliser à l’anatomie et à la santé gynécologique, mais aussi de s’attaquer aux (nombreux) tabous et mythes autour de l’appareil génital féminin tels que «si vous utilisez un tampon, vous perdez votre virginité» ou «les règles sont sales».

Une mission pédagogique qui relève aussi de la santé publique. «Certaines personnes ont trop honte de consulter un médecin lorsqu'elles ressentent des symptômes et meurent littéralement de cette honte, parce que des choses comme le cancer du col de l'utérus ne sont pas dépistées assez tôt», s’indignait-elle.

Le lieu, qui a reçu plus de 175.000 visiteurs depuis son ouverture indique la BBC, n’en oublie cependant pas aussi d'aborder son sujet avec humour… En témoigne ce post en novembre 2022 qui s’était gentiment moqué des mascottes de Paris 2024.