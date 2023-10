Festival Lumière à Lyon : dates, stars, avant-premières... Tout savoir sur la 15e édition

Grand-messe du cinéma international, le Festival Lumière se tiendra à Lyon dès ce samedi, et jusqu’au 22 octobre. Une 15e édition qui promet une belle programmation.

Un événement du 7e art dans la capitale des Gaules. A partir de ce samedi 14 octobre et jusqu’au 22 octobre, Lyon va accueillir la 15e édition du Festival Lumière, avec un hommage appuyé au réalisateur allemand Wim Wenders. «Célébrer dans la ville de naissance du cinématographe Lumière, ce cinéaste voyageur, virtuose polymorphe et visionnaire, photographe accompli, qui n’a cessé de se réinventer et a eu mille vies, était une évidence depuis longtemps», ont expliqué les organisateurs dans un communiqué.

L’auteur de «Paris, Texas» ou des «Ailes du désir» se verra remettre le 20 octobre le prix Lumière, succédant aux cinéastes Tim Burton, Jane Campion et les frères Dardenne. Parmi les 180 films et les quelque 448 séances organisées lors de cette manifestation, une rétrospective des œuvres de Wim Wenders, qui viendra présenter en avant-première «Perfect days», sera par ailleurs proposée, ainsi que trois expositions photographiques.

Wes Anderson, Terry Gilliam, Charlotte Gainsbourg...

Autre rendez-vous incontournable de ce festival, la présentation en avant-première du nouveau film du maître de l’animation Hayao Miyazaki, «Le garçon et le héron», attendu en salles le 1er novembre. «Killers of the flower moon» de Martin Scorsese avec Leonardi DiCaprio et Robert de Niro, «La passion de Dodin Bouffant» de Tran Anh Hùng (qui représentera la France aux Oscars), «Second tour» d’Albert Dupontel, «Le petit blond de la casbah» d’Alexandre Arcady ou encore «Simple comme Sylvain» de Monia Chokri seront également dévoilés au public avant leur sortie au cinéma.

Si Michel Hazanavicius assistera à la projection de son film «La classe américaine» qui fête ses 30 ans, Wes Anderson, Alexander Payne, Terry Gilliam, Marisa Paredes, Karin Viard, Jean-Jacques Annaud et Jonathan Glazer feront aussi le déplacement. Charlotte Gainsbourg et sa sœur Lou Doillon rendont enfin un vibrant hommage à leur mère Jane Birkin, disparue en juillet dernier à l’âge de 76 ans.