«La Dame de Pierre» : 5 choses à savoir sur le spectacle hommage à Notre-Dame de Paris

Alors que le spectacle événement «La Dame de Pierre», en hommage à la cathédrale Notre-Dame de Paris, part en tournée dans toute la France, voici 5 choses à savoir sur ce show ambitieux et historique.

90 comédiens sur scène

«La Dame de Pierre» réunit sur scène pas moins de 90 comédiens. Pendant une heure et demie d'émotion, de musique et de poésie, ils nous racontent l’histoire incroyable de Notre-Dame, depuis sa construction, et jusqu’à nos jours, soit 800 ans d’histoire. Au total, plus de 400 costumes ont été confectionnés sur mesure pour permettre au public de voyager à travers les époques.

Quatre ans de préparation

Produit par l’association Symphonia Productions, ce spectacle a nécessité quatre ans de travail. Il a été imaginé par Corentin Stemler, au lendemain de l’incendie de Notre-Dame de Paris. Comédien bénévole au Puy-du-Fou et auteur de plusieurs pièces de théâtre, Corentin Stemler souhaitait «répondre aux larmes versées devant la cathédrale en feu».

Des musiques originales

Ce spectacle événement est rythmé par des projections vidéo et une vingtaine de musiques originales, toutes composées par Richard Liegeois, qui a également composé pour le Puy-du-Fou. Ce dernier est parvenu «à exprimer en musique ce que Notre-Dame inspire au plus profond de l'âme», a affirmé Corentin Stemler.

Un décor monumental

Les comédiens évoluent dans un décor monumental de dix mètres de haut, sur une scène de 220 mètres carrés. Pour confectionner les éléments du décor, les équipes ont pu bénéficier de plusieurs chutes de bois ayant été utilisées pour la reconstruction de la charpente de Notre-Dame de Paris, confiée aux Ateliers Perrault.

Une tournée dans toute France

Présenté pour la première fois en juin dernier au Palais des Congrès de Paris, le spectacle «La Dame de Pierre», parrainé par la brigade des Sapeurs-Pompiers de Paris, sera présenté dans plusieurs villes de France dès cet automne. Les comédiens se produiront notamment au Millesium d'Epernay (Marne) les 11 et 12 novembre, puis en 2024, à Rouen, Strasbourg, Nice, Orléans, Amiens, Rennes, ou encore à Nantes.