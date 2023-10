Astérix : ce que l'on sait sur «L'Iris blanc», le 40e album qui sort le 26 octobre

Les deux irréductibles Gaulois reprennent du service. Scénarisé pour la première fois par Fabcaro, et dessiné par Didier Conrad, ce 40e album, intitulé «L’Iris blanc», sortira le 26 octobre. Voici ce que l’on sait sur ce nouvel opus qui met à l’honneur la pensée positive.

On en sait un peu plus sur «L’Iris blanc», le 40e album des aventures d’Astérix, qui va envahir la Gaule dès le 26 octobre.

Lors d'une conférence de presse organisée ce lundi 16 octobre, quelques indices ont en effet été dévoilés par Céleste Surugue, directeur général des éditions Albert René, le scénariste Didier Conrad, qui a repris la série en 2013 après la retraite d'Uderzo, ainsi que Fabrice Caro, alias Fabcaro, qui succède exceptionnellement à Jean-Yves Ferri au scénario.

le «méchant» se prénomme Vicévertus

Dans ce nouvel opus qui bénéficiera comme le précédent d’un tirage exceptionnel de plus de 5 millions d’exemplaires, les lecteurs feront la connaissance de Vicévertus, le personnage principal qui apparaît sur la couverture, et qui n’est pas sans rappeler Bernard-Henri Lévy et Dominique de Villepin.

©2023 Hachette livre/Goscinny - Uderzo

Charismatique, séducteur, manipulateur et donneur de leçon, Vicévertus a un seul objectif : faire connaître au monde entier une nouvelle école de pensée positive baptisée «L’Iris blanc», une fleur qui représente chez les Romains la sagesse et la vaillance. Chez les Grecs, Iris est une divinité, une bienveillante messagère des dieux.

Zen, restons zen

Alors que les troupes romaines sont démotivées et qu’une forme de lassitude se fait ressentir sur le front, César décide de faire appel à Vicévertus pour insuffler une nouvelle énergie positive. Et ça marche. Les romains reprennent petit à petit du poil de la bête.

Pour asseoir sa crédibilité, précisent les auteurs, Vicévertus va utiliser un tas «d’aphorismes obscures» grâce auxquels ils donnent l’impression de faire mouche, tels que «Cueille ce qui s’offre à toi si tu en veux les bienfaits», ou encore «Chaque chemin est le bon puisqu’il mène quelque part».

Très vite, cette méthode de développement personnel venue de Rome va également avoir un effet sur les habitants du village d’Astérix et Obélix. Mais les bonnes paroles de ce voyageur à la chevelure poivre et sel ne vont pas faire l’unanimité.

©2023 Hachette livre/Goscinny - Uderzo

Si certains décident de la suivre et y voir une forme d’envoûtement, d’autres, au contraire, sont méfiants et désapprouvent. Il faut dire que cette philosophie recommande notamment de restreindre sa consommation de sanglier et de manger plus de baies et de légumes. Désormais, les villageois règlent leurs problèmes avec la parole, et non plus avec une paire de gifles. Vous l'aurez compris, cette nouvelle école de pensée va bouleverser l'Armorique.

Une crise de couple

Lors de cette conférence de presse, on a également appris que cet album mettra tout particulièrement en lumière Abraracourcix et son épouse Bonemine.

©2023 Hachette livre/Goscinny - Uderzo

Plus précisément, les personnages vont traverser une crise de couple, «un sujet à la fois universel et très moderne», et qui, jusqu’alors, n’avait pas été abordé de cette façon, a souligné Fabcaro, qui devient le quatrième scénariste de la célèbre bande dessinée.

«Je me retrouve un peu dans ce couple», a confié, non sans une touche d’humour, Didier Conrad, qui a pris beaucoup de plaisir à dessiner Bonemine, «surtout quand elle s'énerve !». «Malgré son fort caractère, ses frustrations la rendent particulièrement vulnérables à la philosophie de l’Iris blanc», note le dessinateur.

L’album sera disponible en quatre éditions : une classique (10,50 euros), une en grand format, «de luxe» (42 euros), une numérique (7,99 euros), et une édition «art book», un coffret comprenant l’intégralité des planches crayonnées et encrées (200 euros).

«L’Iris blanc», Fabcaro et Didier Conrad, éd. Albert René, à paraître le 26 octobre.