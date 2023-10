Astérix : qui a inspiré le personnage figurant sur la couverture de «L'iris blanc»

Sur la couverture de «L’Iris blanc», le nouvel album d’Astérix, le célèbre petit gaulois tourne le dos à un nouveau personnage prénommé Vicévertus. Mais que sait-on sur lui ?

Baptisé «L’Iris blanc», le 40e album des aventures d'Astérix, qui sortira le 26 octobre, met en scène un nouveau protagoniste. Représenté sur la couverture au côté d’Astérix, il s’appelle Vicévertus, un nom qui annonce sa duplicité.

Maître dans l’art de la tromperie, Vicévertus est un penseur dont la mission est de propager une nouvelle école de pensée positive venue de Rome, et baptisée «L’Iris blanc». Une école qui donne son titre à ce nouvel opus, toujours dessiné par Didier Conrad, mais écrit pour la première fois par Fabrice Caro, alias Fabcaro.

manipulateur et donneur de leçon

Ce voyageur haut en couleur est charismatique, manipulateur, et donneur de leçon, ont affirmé les auteurs lors d'une conférence de presse, précisant que Vicévertus a été appelé par César pour remonter le moral des troupes romaines.

«Cueille ce qui s’offre à toi si tu en veux les bienfaits», «Chaque chemin est le bon puisqu’il mène quelque part», aime-t-il notamment répéter. Il a en effet tendance à ponctuer ses phrases avec «des aphorismes assez obscurs, qui donnent l’impression qu’il dit des choses profondes», a souligné Fabcaro (Le discours, Samouraï... ), qui remplace exceptionnellement Jean-Yves Ferry.

Et cette méthode de développement personnel fait de nombreux adeptes, y compris dans le village gaulois. Tous les habitants vont tomber sous le charme de ce gourou, enfin presque. Astérix et Obélix, eux, restent méfiants. Il faut dire qu'il recommande notamment de manger moins de sanglier et plus de légumes, mais aussi de régler les conflits avec la parole, et non plus à coups de baffes.

inspiré par Dominique de Villepin et BHL

Enfin, que les lecteurs se rassurent, la tradition des caricatures est bien respectée. Certains ont d’ailleurs peut-être déjà trouvé les célébrités qui se cachent derrière Vicévertus. Ce personnage aux cheveux poivre et sel est inspiré de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, et du philosophe Bernard-Henri Lévy.

«Avec l’éditeur, nous avons cherché des références pour nourrir Didier, et sommes tombés d’accord pour s’arrêter sur un personnage plus âgé ou comme on dit ‘avec un peu d’expérience’, a expliqué Fabcaro. Un bel homme avec une aura intellectuelle. C’est à ce moment-là que nous lui avons suggéré Bernard-Henri Lévy et Dominique de Villepin comme référence».