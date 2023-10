La comédie musicale culte «Les Misérables» va opérer son grand retour au Châtelet en novembre 2024

Comédie musicale la plus jouée au monde avec plus de 130 millions de spectateurs depuis sa création en 1980, le spectacle «Les Misérables» va opérer son retour en France dans une nouvelle production du théâtre du Châtelet, l'année prochaine.

Un événement. Près de 45 ans après sa création à Paris en 1980 sur une mise en scène de Robert Hossein, la comédie musicale «Les Misérables», signée Claude-Michel Schönberg et Alain Boublil, d'après le chef d'œuvre de Victor Hugo, va faire l'objet d'une recréation à Paris. Le théâtre du Châtelet accueillera en novembre 2024, cette nouvelle production maison, en français, sur un livret repris par Alain Boublil en personne et une mise en scène inédite de Ladislas Chollat, artiste régulièrement nommé aux Molières, à qui l'on doit entre autres les mises en scène des pièces «Le Père» et «Le fils» de Florian Zeller, mais aussi «Très chère Mathilde» ou encore «Harold et Maude».

Un retour aux sources

Alors que ce spectacle a été joué dans 53 pays et traduit en 27 langues, devenant en 40 ans la comédie musicale la plus jouée au monde et saluée par plus de 130 millions de spectateurs, ce retour à Paris dans une nouvelle version est considéré comme un véritable «retour à la source» par Claude-Michel Schönberg et Alain Boublil. «C’est un peu comme rejouer «New York, New York» à Broadway ou «Oliver Twist» à Londres, la sensation réconfortante de rentrer avec bonheur à la maison», notent-ils dans un communiqué.

«Un retour naturel là où tout a commencé pour nous» précisent-ils, mais aussi «là où Victor Hugo a puisé l’inspiration de son œuvre romanesque majeure, dans une rue de Paris où l’on traînait des bagnards au bout d’une chaîne vers l’enfer qui les attendait au bagne de Toulon, aujourd’hui la scène d’ouverture de notre comédie musicale», note le duo.

Un spectacle qui réunira donc à nouveau sur scène en France les incontournables personnages imaginés par Victor Hugo en 1862, de Jean Valjean à Cosette, en passant par l'inspecteur Javert, Les Thénardier et Gavroche, avec à la clef une fresque humaniste, portée par la musique de Claude-Michel Schönberg. Un spectacle dont s'est d'ailleurs entichée la scène londonienne, où «Les Misérables» sont donnés sans interruption depuis 1985, un autre record mondial.

Pour son retour à Paris, cette comédie musicale culte sera à l'affiche du 22 novembre au 31 décembre 2024 au théâtre du Châtelet. La billetterie est d'ores et déjà ouverte.