Paris+ par Art Basel : la grande foire d'art contemporain revient dans la capitale du 20 au 22 octobre

La foire d’art moderne et contemporain Paris+ par Art Basel est de retour dans la capitale pour une deuxième édition, du vendredi 20 au dimanche 22 octobre.

Avis aux collectionneurs et amateurs d’art : après une première édition réussie, la foire d’art moderne et contemporain Paris+ par Art Basel revient du 20 au 22 octobre. A cette occasion, les visiteurs sont invités à se rendre dans plusieurs sites emblématiques de la capitale, dont le Grand Palais Éphémère (Paris 7e), qui accueille cette année pas moins de 154 prestigieuses galeries issues de 33 pays et territoires.

Divisée en deux secteurs, la foire présentera dans «Galeries» des œuvres d'art de qualité exceptionnelle, notamment des peintures, des dessins, des sculptures, des installations, de la photographie, de la vidéo et de l'art numérique. Parmi les galeries présentes, on peut citer Galerie 1900-2000 (Paris), Applicat-Prazan (Paris), qui rassemble des œuvres rares du peintre français Jean Hélion, Selma Feriani Gallery (Tunis et Londres), Jan Mot (Bruxelles), ou encore Bortolami (New York).

La section émergente est quant à elle dédiée à la jeune création contemporaine du monde entier. Plus précisément, elle présentera 14 projets solo explorant les thèmes de l’évolution de la perception du genre, de l’écologie ou encore de l’omniprésence des images retravaillées. Marfa’ (Beyrouth), Parliament (Paris), Bank (Shanghai), Gianni Manhattan (Vienne), Galeria Stereo (Varsovie) et Fanta-MLN (Milan) feront notamment le déplacement.

des Œuvres spectaculaires au cŒur de Paris

Ce n’est pas tout. Paris+ par Art Basel, c’est aussi hors du Grand Palais Éphémère. Pour cette nouvelle édition, la foire propose en effet une vaste programmation publique, gratuite et accessible à tous, dans d’autres lieux de la capitale. Le public pourra notamment découvrir au Jardin des Tuileries «La cinquième saison», une exposition collective organisée en collaboration avec le musée du Louvre et qui porte sur la sauvegarde patrimoniale et le chamboulement climatique.

Autre exposition à ne pas manquer : celle de Jessica Warboys, présentée à la Chapelle des Petits-Augustins des Beaux-Arts de Paris, et au fil de laquelle la Britannique explore l'intersection entre la culture et la nature, via une installation audiovisuelle et un large collage de toiles. L’artiste suisse Urs Fischer investit quant à lui la place Vendôme avec «Wave», une sculpture en aluminium de cinq mètres de haut, tandis que de l’autre côté de la Seine, sur le parvis de l'Institut de France, l’artiste américaine Sheila Hicks présente «Vers des horizons nouveaux», une sculpture textile multicolore et monumentale.

Sans oublier le programme «Conversations», qui se déroule au Centre Pompidou et propose plusieurs conférences et débats. Au programme : les liens artistiques entre Paris, les Caraïbes et le Maghreb, les studios Walt Disney, ou encore la culture drag queen.

Paris+ par Art Basel, du 20 au 22 octobre, Grand Palais Éphémère (Paris 7e), et au cœur de la capitale.