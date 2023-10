«X-Men : l'Affrontement final» : quel mensonge insupportable la production a-t-elle imaginé pour recruter Halle Berry ?

Présent au Comic Con de New York samedi dernier, Matthew Vaughn a révélé avoir démissionné du poste de réalisateur du film «X-Men : l'Affrontement final», après avoir découvert le mensonge de la production pour s’assurer de la présence d’Halle Berry au générique.

Une décision qui aurait pu lui coûter sa carrière. Sorti en 2006, le troisième volet de la saga X-Men intitulé «L'Affrontement final» aurait dû être réalisé par Matthew Vaughn (tâche finalement confiée à Brett Ratner). Mais ce dernier a révélé, samedi dernier lors du Comic Con de New York, avoir démissionné de son poste le jour où il a découvert la stratégie malsaine mise en place par la production, pour s’assurer de la présence d’Halle Berry au générique, rapporte le site américain EW.com.

«Hollywood est très politique et étrange. Un jour, je me rend dans le bureau d’un membre de la direction et je vois un script bien plus épais. Et je me souviens leur avoir demandé : ‘Qu’est-ce que c’est que cette version ?’. Et ils m’ont dit de ne pas m’en soucier», se souvient-il. Matthew Vaughn décide toutefois d’y jeter un œil, et découvre l’existence d’une scène où Storm, la superhéroïne incarnée par Halle Berry, se trouve sur le continent africain, et sauve des enfants en créant une tempête.

Une difficile indépendance

«C’est une idée très chouette», a-t-il lancé, avant de demander de quoi il s’agissait. «Ils m’ont dit que c’était un script destiné uniquement à Halle Berry : ‘Elle n’a pas encore signé, mais c’est ce qu’elle veut lire. Une fois qu’elle aura signé le contrat, on le jettera à la poubelle’. J’ai répondu : ‘Wow, vous allez faire ça à une comédienne oscarisée ? Je me barre’. J’ai démissionné ce jour-là. J’ai compris que je n’avais aucun poids», poursuit-il.

Heureusement pour Matthew Vaughn, cette décision ne sonnera pas le glas de sa carrière en tant que réalisateur, malgré les menaces d’un patron de la FOX qui lui avait garanti qu’il ne travaillerait plus jamais à Hollywood. Le succès colossal du film «Kick-Ass» en 2010 lui permettra de revenir sur le devant de la scène. C’est Bryan Singer qui le rappelera personnellement pour lui confier la réalisation de «X-Men : le Commencement» en 2011. Et il vient de signer la réalisation d’«Argylle», le film d’espionnage événement d’Apple TV+ avec Henry Cavill, Dua Lipa, John Cena, ou encore Bryce Dallas Howard.