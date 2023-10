Alien : pour Ridley Scott, le nouveau film réalisé par Fede Alvarez est «excellent»

Invité au DGA Latino Summit 2023 à Los Angeles, Fede Alvarez a dévoilé la réaction de Ridley Scott au moment de découvrir pour la première fois le film «Alien : Romulus», dont il est l’auteur et le réalisateur. Et ce dernier aurait été totalement conquis.

Un moment unique dans une carrière. Début juillet, Fede Alvarez (Evil Dead 2013, Don’t breathe) annonçait la fin du tournage du film dont le titre de travail reste, pour le moment, «Alien : Romulus», le 9e film de la saga cinématographique entamée en 1979 par Ridley Scott avec «Alien, le huitième passager».

Le réalisateur a profité de son passage au DGA Latino Summit 2023, à Los Angeles, pour révéler à Guillermo Del Toro, et à l’ensemble du public présent dans la salle, qu’il venait de terminer le montage du film, et qu’une projection avait été organisée pour Ridley Scott, qui est un des producteurs exécutifs. Un moment de stress particulièrement intense pour lui, ce dernier ayant la réputation d’être sans filtre dans ses critiques.

«Je voulais qu’il le voit en premier. Et tout le monde m’avait prévenu qu’il était implacable. Il est sans pitié, surtout quand cela touche à un de ses films. Il s'est montré très critique envers ‘Blade Runner 2049’, qui pour moi est un chef d’œuvre, mais il y avait des choses qui n'allaient pas car c’est très difficile pour lui quand ça touche à son travail. Je lui ai demandé ce qu’il avait pensé de ‘Top Gun’, et il était plutôt partagé. Et moi j’étais là : ‘Mais qu’est-ce que vous dîtes ?’ (…) Il respectait le film, mais on pouvait sentir toute son exigence. Et je me suis dit que c’était impossible que je m’en sorte», dit-il.

L'approbation du maître

Fede Alvarez avoue s’être préparé mentalement à entendre Ridley Scott descendre le film, et explique avoir insisté pour être présent au moment où il allait en parler pour la première fois. Il n’a pas été déçu par l’expérience. «Même s’il devait me dire : ‘Vous avez détruit mon héritage’. Je voulais être devant lui et le regarder droit dans les yeux. Je ne voulais pas recevoir un courriel disant ‘Ridley pense que…’. Et donc il est entré dans la pièce, et il a dit : ‘Fede, que puis-je dire ? P… c’est excellent’», poursuit-il.

«Pour moi, cela signifie… Ma famille sait qu’il s’agit d’un des meilleurs moments de mon existence, d’avoir un maître comme lui, pour lequel j’ai tant d’admiration, qu'il regarde un film que j’ai fait. Mais surtout ce film. Puis il m’a parlé pendant une heure de ce qu’il avait aimé. Un des plus beaux compliments a été le moment où il m’a dit : ‘Les dialogues sont excellents. Vous en êtes l’auteur ? Et j’ai dit OUI !», ajoute le réalisateur.

La date de sortie d’«Alien : Romulus» est programmée pour le 14 août 2024 en France. Le long métrage verra Cailee Spaeny, Isabela Merced et David Jonsson incarner les rôles principaux. L’histoire suivra «un jeune équipage originaire d’un monde lointain piégé dans l’espace, et qui va être confronté à la forme de vie la plus terrifiante de l’univers».