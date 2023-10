«Manon des sources» : le chef d'oeuvre de Pagnol va être adapté en comédie musicale au printemps 2024

A l’occasion du cinquantième anniversaire de la disparition de Marcel Pagnol l’année prochaine, ses romans «Jean de Florette» et «Manon des sources» vont faire l’objet d’une adaptation en comédie musicale au printemps 2024.

Plus de 70 ans après avoir fait, pour la première fois, leur apparition sur pellicule dans le long métrage de Marcel Pagnol «Manon des sources», sorti en 1952, Jean de Florette, Manon, Ugolin et Papet vont à nouveau prendre vie. Et pour cause, à l'occasion des cinquante ans de la mort de l'écrivain et dramaturge, le 18 avril 1974 à l’âge de 79 ans, cette œuvre emblématiques s’apprête en effet à faire l’objet d’une adaptation scénique avec «Manon des sources, le musical».

Imaginé par Jean-Jacques Thibaud, au livret, et Julien Vallespi, à la musique, le spectacle inspiré du dyptique «L’eau des collines» - qui réunit les romans «Jean de Florette» et «Manon des sources» publiés en 1962, dix ans après la sortie du long métrage «Manon des sources» - portera sur les planche au printemps 2024 la touchante histoire de cette jeune bergère et de son père Jean. Cette comédie musicale, développée en collaboration avec le petit-fils de l'artiste, Nicolas Pagnol, sera mise en scène par Tristan Petitgirard, récompensé du Molière du metteur en scène en 2019 pour «La machine de Turing».

Une première dans le sud, terre de Marcel Pagnol

C’est à Marseille, à 20 km d’Aubagne - terre natale de Marcel Pagnol et décor de nombre de ses romans, de «La Gloire de mon père» au «Château de ma mère» en passant par «Manon de sources» évidemment - que ce musical verra le jour le 8 mars 2024, avant de gagner Paris et le théâtre du 13e Art, du 4 avril au 9 juin 2024. Sur scène, la comédienne Maë-Lingh Nguyen se glissera dans la peau de Manon des sources, a annoncé début octobre dernier la production, sur le compte Instagram dédié à cette création.

Un rôle immortalisé sur grand écran en 1986 par Emmanuelle Béart dans l'adaptation cinématographique de Claude Berri, où elle donnait, à l'époque, la réplique à Yves Montand, Daniel Auteuil ou encore Gérard Depardieu.

Dans cette nouvelle adaptation musicale, portée par une vingtaine de comédiens, chorégraphies et visuels modernes se mettront cette fois au service de l'œuvre de Marcel Pagnol, avec en toile de fond la problématique du manque d'eau, au cœur de l'actualité.

La billetterie pour les dates parisiennes est d'ores et déjà ouverte.