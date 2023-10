Halloween 2023 : 3 livres pour se faire peur

Récits criminels, histoires de vampires... Alors qu’Halloween approche à grands pas, voici 3 ouvrages récemment parus pour se mettre dans l’ambiance.

Le plus criminel : «Tremblez encore !»

©Hachette

Pour ne pas dormir de la nuit, vous pouvez compter sur «Tremblez encore !» (éd. Hachette), de McSkyz. Suivi par plus 1,5 million d’abonnés, le célèbre youtubeur passionné de true-crime plonge le lecteur au cœur d’une dizaine d’affaires criminelles, françaises et internationales, qui pour la plupart ont eu un important retentissement dans les médias. Et l’auteur ne nous épargne aucun détail. Un bus d'enfants qui disparaît sans laisser de traces, une adolescente piégée sur Internet, une famille décimée par un tireur isolé, une mère et sa fille enfermées dans un placard pendant cinquante-trois-jours... Avec un tel ouvrage entre les mains, de surcroît bien illustré, préparez-vous à passer une nuit blanche.

«Tremblez encore !», de McSkyz, éd. Hachette, 22€.

Le plus vampirique : «Traité sur les apparitions et les vampires»

©Cerf

Au rayon créatures surnaturelles, vous pouvez vous procurer «Traité sur les apparitions et les vampires» (éd. du Cerf). Dans cet ouvrage, Philippe Charlier, médecin légiste et archéoanthropologue, présente le texte phare de Dom Calmet, un érudit bénédictin du 18e siècle qui a consacré son grand-œuvre à l'étude des vampires et des «non-morts» (fantômes, loups-garous, zombies…). D’où vient Dracula ? Les vampires existent-ils ? Quelle valeur accorder aux récits rapportés de Hongrie, de Moravie, de Silésie ? L’auteur tente de répondre à toutes ces questions en montrant combien les anciennes croyances continuent d’exercer leur pouvoir de fascination sur nos imaginaires.

«Traité sur les apparitions et les vampires», Dom Calmet et Philippe, éd. du Cerf, 22€.

Le plus fantastique : «Alva dans la nuit»

©Glénat

Autre livre à dévorer sous sa couette et munis d’une lampe torche : «Alva dans la nuit» (éd. Glénat), un roman graphique signé Aksel Studsgarth et Daniel Hansen, deux auteurs scandinaves issus du comics, du cinéma et du jeu vidéo.

Teinté de mythologie, ce thriller fantastique entraîne le lecteur au cœur des contrées enneigées, où l’atmosphère est sombre, glaçante, voire glauque, et où réside Alva, une orpheline qui, par mégarde, au cours d’un cambriolage, va libérer Sidsel, une sorcière de 2m10. C’est le début d’un périple haletant mêlant course-poursuite, légendes ancestrales et soif de l'or. Une chose est sûre, cet album en noir et blanc, qui n’en demeure pas moins sanglant, vous tiendra en haleine toute la nuit.

«Alva dans la nuit», Aksel Studsgarth et Daniel Hansen, éd. Glénat, 23,50€.