Rocky : l'acteur Burt Young, qui incarnait Paulie, est mort à l'âge de 83 ans

L’acteur Burt Young, connu pour avoir incarné le personnage de Paulie dans six volets de la saga «Rocky» au côté de Sylvester Stallone, est mort à l’âge de 83 ans, le 8 octobre dernier, à Los Angeles, a confirmé sa fille au site américain du New York Times.

Un chapeau et un cigare. L’acteur Burt Young s’est éteint le 8 octobre dernier à Los Angeles, a confirmé sa fille, Anne Morea Steingieser, au site américain du New York Times. Pour le grand public, il sera à jamais le visage de Paulie dans la saga «Rocky», le beau-frère du personnage principal incarné par Sylvester Stallone, auquel il prêtera ses traits dans six volets. Sa performance dans le premier film sorti en 1976 lui avait permis de décrocher une nomination pour l’Oscar du meilleur second rôle.

Attristé par la nouvelle de son décès, Sylvester Stallone n’a pas manqué de rendre hommage à son «cher ami» dans un message posté sur son compte Instagram. «Tu étais un homme et un artiste incroyable, tu vas beaucoup me manquer, à moi et au monde entier... RIP», peut-on lire.

Né à New York, dans le Queens, le 30 avril 1940 de parents d’origine italienne, Burt Young avait quitté l’école à l’âge de 15 ans avant de s’engager dans l’armée. Il se passionnera également pour la boxe, et finira par suivre les cours de Lee Strasberg à la prestigieuse école d'art dramatique Actor's Studio.

Si le premier «Rocky» représente la consécration de sa carrière, Burt Young est apparu dans plus de 150 productions, dont des films légendaires comme «Chinatown» en 1974, «Il était une fois en Amérique» de Sergio Leone en 1984, ou encore «She’s so lovely» de Nick Cassavetes en 1997.