Winnie l'ourson : des enfants de CM1 traumatisés après la diffusion du film d'horreur «Blood and Honey» par l’instituteur

Selon le site américain CBS News Miami, un instituteur d’une école élémentaire de la ville a diffusé le film d’horreur «Winnie l’ourson : Blood and Honey» pendant près de 30 minutes à des élèves de CM1. Un soutien psychologique pour les enfants a été mis en place par l’établissement.

Erreur de programme. Les enfants d’une classe de CM1 d’une école élémentaire de la ville de Miami ont visionné, le 2 octobre dernier, entre «20 à 30 minutes» du film d’horreur «Winnie l’ourson : Blood and Honey». Un long métrage gore et ultra-violent dans lequel Winnie et Porcinet, devenus fous après avoir été abandonnés par Jean-Christophe, ont décidé de massacrer tous les habitants de la Forêt des Rêves Bleus, et se lancent à l’attaque d’un groupe d’étudiantes de passage dans la région, rapporte le site américain CBS News Miami.

Selon Michelle Diaz, dont les jumeaux étaient présents dans la classe, le professeur de mathématiques avait laissé les enfants choisir le film qu’ils souhaitaient regarder en classe. Il aurait ensuite refusé d’arrêter le film malgré la volonté des enfants de ne pas poursuivre la projection. «Il n’a pas arrêté le film alors que les enfants lui indiquaient ne pas vouloir regarder la suite», dit-elle. «Ce ne sont pas aux enfants de décider du film qui sera diffusé en classe. (…) Je me sens totalement abandonnée par l’école», poursuit-elle.

La directrice de l’école a assuré au site CBS News être consciente de l’incident survenu le 2 octobre, et assure que des mesures ont été prises à l’encontre du professeur. Un conseiller psychologique a également été mis à disposition des enfants qui se sentiraient traumatisés par l’expérience. L’article précise que le film d’horreur «Winnie l’Ourson : Blood and Honey» n’a pas fait l’objet d’une classification au moment de sa sortie, afin qu’un avertissement soit indiqué à propos du contenu. Ce qui pourrait expliquer l’origine de l’erreur.