Killers of the Flower Moon : Robert De Niro très agacé par les improvisations de Leonardo DiCaprio

Dans un portrait publié sur le site du magazine américain du Wall Street Journal, Martin Scorsese a révélé que les improvisations de Leonardo DiCaprio sur le tournage du film «Killers of the Flower Moon» ont eu tendance à les agacer, lui et Robert De Niro.

Un fossé entre générations. Martin Scorsese a dirigé ses deux acteurs fétiches dans «Killers of the Flower Moon» : Robert De Niro, avec lequel il a fait 10 films, et Leonardo DiCaprio, qui en compte 6 avec le réalisateur. Malheureusement pour ce dernier, ses deux «muses» travaillent de manière totalement différente, ce qui a pu provoquer un certain agacement de la part de Robert De Niro pendant le tournage.

Dans un portait réalisé par le site américain du Wall Street Journal, Martin Scorsese a expliqué comment les tentatives d’improvisations de Leonardo DiCaprio ont fini par l’irriter lui, et le comédien de 80 ans. «De temps à autre, Bob et moi nous jetions un coup d’œil et on roulait un peu des yeux. Et on disait à DiCaprio : ‘Tu n’a pas besoin de dire cette réplique’», dit-il, précisant au passage que le (plus) jeune acteur avait tendance à beaucoup parler sur le plateau de tournage, tandis que Robert De Niro restait souvent silencieux.

Deux méthodes différentes

Martin Scorsese avait déjà évoqué les différences entre les deux comédiens, il y a un mois, lors d’une conférence de presse. S’il précise que Leonardo DiCaprio et Robert De Niro se sont parfaitement complétés à l’écran, il n’a pas pu s’empêcher de remarquer les différences de chacun dans l’approche de leur métier.

«J’ai rapidement compris que je pouvais travailler avec Leo si je parlais beaucoup avec lui. Sa méthode à mes yeux exige une conversation permanente, une exploration de chaque instant. Avec De Niro, c’est un peu différent. Oui, on discute, mais après il y a une période de calme», avait-il indiqué, soulignant que, pour lui, les deux comédiens possédaient une même qualité : «Ils ne sont pas effrayés par le jeu d’acteur, et sont prêts à tout tenter».