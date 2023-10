Salvatore Adamo : souffrant, le chanteur annule de nouveau un concert

Salvatore Adamo ne se produira finalement pas à Roubaix ce week-end. Le chanteur belge, qui avait déjà dû annuler son concert au Grand Rex à la dernière minute mercredi, doit encore «réaliser des examens médicaux».

Après l’annulation de son concert au Grand Rex ce mercredi, pour «raisons médicales», le chanteur Salvatore Adamo, qui aura 80 ans le 1er novembre, annonce ce vendredi que son concert organisé au Colisée de Roubaix ce dimanche 22 octobre est désormais, lui aussi, annulé.

Le spectacle est repoussé au 21 janvier 2024. Une décision une nouvelle fois motivée par l'état de santé de l'interprète de «Tombe la neige», qui doit encore «réaliser des examens médicaux».

«Le concert de Salvatore Adamo prévu dimanche 22 octobre est reporté au 21 janvier 2024 pour des raisons médicales. Une partie des examens médicaux nécessaires à son retour sur scène ne pourront être réalisés qu'en début de semaine prochaine», est-il précisé.

Dans un communiqué publié sur Facebook ce 18 octobre, son équipe avait déjà expliqué que Salvatore Adamo ne pourrait pas monter sur scène au Grand Rex pour «des raisons médicales». «Par sécurité, des examens sont en cours», était-il indiqué. Sa manager Virginie Borgeaud-Bigot, avait assuré dans les colonnes du Parisien qu'il était «souffrant» mais qu'il n'avait rien de grave.

«Nous attendons les résultats de ses examens médicaux, mais il n’est pas hospitalisé, avait-elle confié. Il est chez lui, à Paris. Il y a notamment beaucoup de stress lié aux événements de ces derniers jours et à sa chanson 'Inch’Allah' (ode à la paix entre Israéliens et Palestiniens, écrite en 1966, ndlr). Mais son prochain concert, dimanche à Roubaix, est maintenu», avait-elle dit. Malheureusement, ses fans vont devoir patienter un peu plus longtemps avant de revoir leur idole sur scène. Pour l'heure, sa tournée anniversaire en Belgique, qui débutera le 27 à Mons, est quant à elle toujours d'actualité.