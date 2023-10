X-Men : Daniel Radcliffe (Harry Potter) dément une nouvelle fois avoir passé le casting pour jouer Wolverine

Invité à participer à l’émission du détecteur de mensonge de Vanity Fair, Daniel Radcliffe a une nouvelle fois confirmé n’avoir jamais passé une audition pour incarner Wolverine dans le futur film consacré aux X-Men, actuellement en développement chez Marvel.

Une rumeur difficile à tuer. Un an après avoir précisé n’avoir aucune envie d’incarner Wolverine dans le futur reboot des X-Men actuellement en préparation chez Marvel, Daniel Radcliffe a de nouveau confirmé l’information lors de sa participation à l’émission de détecteur de mensonge de Vanity Fair. L'ancien de la saga «Harry Potter» a été soumis à une série de questions posées par Jonathan Groff et Lindsay Mendez, les deux acteurs qui partagent avec lui l’affiche de la comédie musicale «Merrily We Roll Along».

Lindsay Mendez a profité de la situation (voir à 06:28) pour s’assurer que Daniel Radcliffe disait bien la vérité à propos de son refus d’incarner Wolverine, notamment après que des fans aient remarqué sa récente prise de muscles. Ce qui n’avait pas manqué de relancer la rumeur. «Non. Oui, j’ai pris du muscle, mais seulement parce que je suis quelqu’un d’obsessionnel, et que je veux… vous avez vu mes parents, n’est-ce pas ? Ce sont des fous de fitness. Donc ils m’ont transmis le virus. Mais non. Pas Wolverine. Je suis flatté, mais non», lance-t-il.

Il y a un an, Daniel Radcliffe avait expliqué au site GQ, sur le ton de l’ironie, être en partie responsable de la rumeur, précisant être lassé de répondre toujours à la même question, et que la rumeur était relancée à chaque fois qu’il ne répondait pas la même chose. «Je devrais me taire à jamais», avait-il plaisanté. Le comédien de 34 ans a également précisé ne plus vouloir incarner un même personnage dans la durée. «Je ne veux plus jamais être verrouillé sur un rôle que je ne serais pas certain d’aimer sur toute la durée», avait-il déclaré.