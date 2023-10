Tarek Boudali : «J’aurais tellement aimé rencontrer Jean-Paul Belmondo et avoir son avis sur mon film»

Trois ans après la comédie policière «30 jours max», Tarek Boudali est de retour derrière la caméra avec «3 jours max», qui sort au cinéma le 25 octobre. A cette occasion, CNEWS a rencontré le trio de la Bande à Fifi, Tarek Boudali, Julien Arruti et Philippe Lacheau.

Dans cette suite déjantée, Rayane, un policier maladroit joué par Tarek Boudali, a seulement 3 jours pour sauver sa grand-mère, kidnappée par un cartel mexicain.

Comme dans «30 jours max», on retrouve de bons gags, des scènes loufoques, et on rigole beaucoup. Sur qui testez-vous toutes ces vsituations comiques ?

Tarek Boudali : J'essaie mes vannes sur mes copains la plupart du temps, c’est-à-dire sur deux personnes… Philippe et Julien. Il m’arrive aussi de les faire à des gens qui n’ont rien à voir avec le métier d’acteur. Cela m’aide beaucoup d’avoir leur retour. Mais c’est très compliqué de surprendre son public à chaque fois.

Les spectateurs commencent à bien nous connaître. Même si les précédents films ont bien fonctionné, je fais table rase du passé. Je me prends la tête à l’écriture du scénario. C’est la base, c’est mon socle. Nos gens connaissent nos techniques donc il faut sans cesse trouver des subterfuges pour les faire marrer et c’est très stimulant.

Vous êtes un grand fan de Tom Cruise et de Jean-Paul Belmondo, et dans ce film vous leur rendez hommage en réalisant plusieurs cascades audacieuses. Rien de cassé pendant le tournage ?

T.B : C’est vrai, je suis fan de ces acteurs. J’aurais tellement aimé rencontrer Jean-Paul Belmondo et avoir son avis sur mon film.

Et pour vous répondre, ce long-métrage m’a valu quelques blessures... J’ai eu beaucoup de bleus, deux côtes fêlées, et je me suis déboîté le genou gauche. Mais rien de grave.

Julien Arruti : Nous aussi on a fait des cascades... De mon côté, j’ai mangé de la boue et j’ai embrassé une fille.

Philippe Lacheau : Moi aussi j’ai embrassé une fille ! Et je tiens à préciser que Julien et moi-même n’avons pas été doublés pour tourner cette scène. On les a embrassés courageusement.

Tarek, la scène où vous grimpez la tour Conrad, à Abu Dhabi, haute de 250 mètres, est particulièrement impressionnante. Comment prépare-t-on une telle séquence ?

T.B : Cette scène représente des mois et des mois de préparation. J’ai commencé à la préparer presque un an avant le tournage. Il faut avoir des autorisations, trouver le building, puis vérifier que les installations sont compatibles avec l’architecture de la tour pour me sécuriser.

Et le jour J, alors que je m’apprêtais à descendre du building, mon chef cascadeur m'annonce que son installation est un prototype… Il a créé un nouveau système juste pour ma cascade.

P.L : Et pendant cette scène, avec Julien on était chargés de tenir le câble qui maintenait Tarek. Mais c'était du bon fil de pêche, donc tout s’est bien passé.

Julien Arruti, vous avec donc été dirigé pour Tarek Boudali et Philippe Lacheau ? Au final, quel est le réalisateur le plus cool ? Et qu’est-ce qui les différencie ?

J.A. : Vingt bons centimètres déjà. Je parle de la taille. Honnêtement, les deux sont très cool et détendus. Il n’y a pas de différences. Il sont ouverts aux propositions et savent où il veulent aller. Je sais que vous voulez que je fasses un choix, mais je peux pas !

Vous vous connaissez depuis des années, même depuis l’enfance pour Philippe et Julien. En quoi est-ce un avantage de jouer entre amis ?

T.B. : On peut penser que pendant le tournage on vient en mode tranquille, sans se mettre la pression. Mais en réalité, on est très professionnels. Je dis toujours que pour faire rire, il faut être sérieux. Il y a des moments de détente, mais on connait nos textes, on arrive à l’heure, et on est à fond. On a conscience de la chance qu’on a, on veut toujours progresser et jamais décevoir le public.

P.L. : Quand on joue entre amis, on prend moins de gants. Tous les trois, on se connaît par cœur, et on sait les facultés et les limites de chacun. On va droit au but et donc on gagne du temps.

Tarek, après «30 jours max» et «3 jours max», peut-on espérer un «3 heures max» ?

T.B. : Si le succès est au rendez-vous, pourquoi pas !