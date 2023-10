80 ans de Catherine Deneuve : rap, chant, théâtre... Ces 3 choses que vous ne saviez pas sur la star

Catherine Deneuve célèbre ses 80 ans ce dimanche 22 octobre. Tout au long de sa carrière, longue de plus de 60 années, l'actrice a pu révéler ses nombreuses passions, parfois peu connues du public qui l'admire.

Une icône du cinéma français aux multiples facettes, parfois peu connues du grand public. Tête d’affiche du film «Bernadette», sorti le 4 octobre dernier, Catherine Deneuve célèbre ce dimanche 22 octobre ses 80 ans. L’occasion de découvrir plusieurs aspects de la vie de l’actrice aux nombreuses récompenses.

C’est une grande amatrice de rap

Interrogée par les Inrocks en 2017 avec Nekfeu à l’occasion de la sortie du film «Tout nous sépare», dans lequel les deux artistes tiennent les rôles principaux, Catherine Deneuve avait avoué écouter beaucoup de rap, d’Eminem à Orelsan, en passant par… Nekfeu.

«Ma petite-fille est très portée sur le rap. Je passe beaucoup de temps avec elle le week-end et on en écoute souvent dans la voiture (…). Quand je suis allée à son concert avec elle à Bercy, j’étais sidérée. Je ne m’attendais pas à un spectacle pareil. Il règne une espèce de fièvre impressionnante, c’est très physique», avait-elle déclaré.

Le chant, une corde supplémentaire à son arc artistique

Adepte de musique, Catherine Deneuve s’est également illustrée par sa capacité à chanter. En 2022, l’actrice était montée sur scène au Grand Rex afin d’interpréter un classique de Serge Gainsbourg en compagnie du chanteur Rufus Wainwright, «Dieu est un fumeur de havanes». Une décision motivée par un challenge lancé par l’artiste canado-américain, comme elle l’avait expliqué dans les colonnes du Parisien. «J’ai beaucoup chanté au cinéma en play-back évidemment. Mais c’est lui qui m’a lancé un challenge dingue, une folie incroyable», avait-elle déclaré.

Au cinéma, Catherine Deneuve a souvent chanté, bien qu’elle ait été doublée par une chanteuse dans plusieurs de ses classiques, comme «Les Demoiselles de Rochefort», «Peau d’Âne» ou encore «Les Parapluies de Cherbourg». En revanche, c’est bien sa voix qui est entendue dans «Huit femmes» ou «Dancer in the Dark».

Se produire sur une scène de théâtre l’effraie

Contrairement à de nombreux acteurs, Catherine Deneuve n’a jamais fait de théâtre au cours de sa carrière, préférant être face aux équipes de tournage. Fille de Maurice Dorléac et de Renée Simonot, tous deux proches du montre du théâtre, l’actrice de 80 ans avait évoqué à Télérama «une incapacité» et non «une décision» concernant le fait de ne pas jouer dans des pièces de théâtre.

«L'idée de la troupe et des répétitions m'attire, celle de la représentation devant une salle me terrorise. Il me semble que la peur de ce rendez-vous quotidien m'empêcherait de faire quoi que ce soit d'autre, et donc de vivre», avait-elle avoué en 2016.