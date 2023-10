Cinéma : ces 3 comédies françaises à voir en novembre

Des plongeurs arnaqueurs dans «Inestimable», un veuf et son beau-père qui doivent cohabiter dans «Comme par magie», et un malade imaginaire irrésistible dans «Je ne suis pas un héros»... Voici trois comédies françaises à découvrir au cinéma au mois de novembre.

«Inestimable», d’Eric Fraticelli (1er novembre)

Après «Permis de construire» et «Le clan», Eric Fraticelli revient avec une nouvelle comédie dans laquelle il tient aussi l’un des rôles principaux. A ses côtés, deux autres joyeux drilles : Didier Bourdon et Philippe Corti. Ces trois-là incarnent des amis qui ont tous la même passion pour la plongée. Lors d’une descente, ils découvrent des centaines de pièces d’or et se demandent dès lors ce qu’ils vont faire de ce trésor. Un film qui s’inspire d’une histoire vraie, celle du trésor de Lava retrouvé en Corse, et promet des situations aussi drôles que rocambolesques, surtout quand ces copains choisissent de ne pas déclarer ce magot.

«Comme par magie», de Christophe Barratier (15 novembre)

Dans le nouveau long-métrage de Christophe Barratier («Les choristes»), Kev Adams donne la réplique à Gérard Jugnot. Le premier joue un jeune magicien en pleine ascension qui élève seul sa petite fille, Lison. Le second se glisse dans la peau du beau-père qui n’est pas toujours en accord avec les méthodes éducatives de son gendre. Pourtant, ils devront faire équipe pour le bien de ce nouveau-né qui vient de perdre sa maman. Une comédie qui donnera lieu à quelques séquences émouvantes entre deux êtres endeuillés qui tentent chacun de leur côté de se reconstruire.

«Je ne suis pas un héros», de Rudy Milstein (22 novembre)

Avec sa première réalisation, le comédien Rudy Milstein parvient à nous faire rire avec un sujet grave et anxiogène : le cancer. Vincent Dedienne joue en effet Louis, un jeune avocat naïf et gentil à qui on va diagnostiquer cette maladie... par erreur. Alors que ses amis, ses collègues et ses parents font enfin attention à lui et sont aux petits soins, notre héros hésite finalement à dire qu’il va très bien. Des dialogues percutants servis par un casting brillant (Géraldine Nakache, Clémence Poésy, Isabelle Nanty, Sam Karmann) pour une comédie qui fait mouche.