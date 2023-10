James Bond : pas de nouveau film dans l’immédiat, selon sa productrice

Il va falloir encore patienter avant de découvrir les nouvelles aventures et le nouveau visage de James Bond sur grand écran, a expliqué la productrice de la franchise Barbara Broccoli.

La franchise toujours au point mort. Deux ans après la sortie de «Mourir peut attendre», dernier volet de la saga et ultime apparition de Daniel Craig dans la peau de l’agent 007, le nouveau chapitre n’est pas près de voir le jour. C’est ce qu’a laissé entendre sa productrice Barbara Broccoli.

Récemment interrogée par le Guardian sur l’avenir de la franchise, alors qu’une série de téléréalité inspirée de l’univers de James Bond et baptisée «007 Road to a Million» verra le jour en novembre prochain sur Amazon Prime, Barbara Broccoli a expliqué qu’il y avait «un grand chemin à parcourir» avant que le personnage ne soit «réinventé pour le prochain chapitre». «Nous n'avons même pas commencé», a-t-elle enfoncé le clou.

Réinventer l’agent 007

Alors que Daniel Craig a raccroché le costume de l’agent au service de sa majesté en 2021, c’est en effet un grand chantier qui attend désormais la franchise, a expliqué Barbara Broccoli, au journal britannique. Selon ses dires, le prochain film devrait en effet refléter la façon dont le monde a changé au cours des deux décennies écoulées depuis que Craig a endossé le rôle du sixième 007, ajoutant que la modernisation est nécessaire chaque fois qu'un nouvel acteur se glisse dans ce personnage.

Si lors de son arrivée, Daniel Craig devait incarner «ce à quoi ressemblerait un héros du 21e siècle », reste à savoir quel contour la production voudra donner au prochain agent 007 dont le nom est, pour l’heure, toujours inconnu malgré de nombreuses rumeurs et spéculations.

Parmi les prétendants au titre, l’acteur Idris Elba, 51 ans, a régulièrement été cité, faisant longtemps figure de favori. Au début de l'année, deux acteurs plus jeunes sont également sortis du lot. Le comédien Aaron Taylor-Johnson (Nowhere Boy, Kick-Ass, Savages…), 32 ans, et Lucien Laviscount, 31 ans, qui campe Alfie dans la série «Emily in Paris» seraient eux aussi en lice pour camper le célèbre agent pour les 15 prochaines années.