«Joséphine Baker, le musical» retrouve la scène emblématique de Bobino jusqu'au 13 décembre

La comédie musicale consacrée à l’incroyable destin de Joséphine Baker est de retour tous les mercredis, du 25 octobre au 13 décembre, à Bobino, là où en 1975 elle a donné son dernier spectacle, quelques jours avant sa mort.

Le destin hors du commun de Joséphine Baker de nouveau à l’affiche. Créé en juin 2022 à la Nouvelle Eve et programmé la saison dernière à Bobino, «Joséphine Baker, le musical» est de retour rue de la Gaîté pour une série de représentations.

Tous les mercredis, à partir du 25 octobre et jusqu’à mi-décembre, l’emblématique salle accueille à nouveau la comédie musicale consacrée à l’incroyable histoire de cette artiste inspirante, née en 1906 aux Etats-Unis, mariée à 13 ans, devenue star du music-hall, mais aussi espionne pour le compte de la résistance et décédée en 1975, à Paris, quelques jours seulement après avoir opéré son grand retour sur scène… à Bobino, après avoir connu la ruine.

Une femme passionnante

Dans ce spectacle imaginé par le librettiste et compositeur Jean-Pierre Hadida, sa vie digne «d'un roman» y est racontée en une quinzaine de tableaux et interprétée par la comédienne Nevedya dans le rôle de Joséphine Baker. L'occasion de (re)découvrir cette femme libre et courageuse, mais aussi d'en apprendre plus sur la star entrée au panthéon en novembre 2021. «Tout le monde connaît la chanteuse, la ceinture banane, "J’ai deux amours", mais tout le monde ne connaît pas son passé de résistante, d’espionne», expliquait Jean-Pierre Hadida à CNews en mai 2022.

Conçu en collaboration avec son fils Brian Bouillon Baker, l'un des douze enfants que Joséphine Baker a adopté pour fonder sa famille arc-en-ciel comme elle la surnommait, ce biopic musical convoque sur scène tous ceux qu'elle a rencontré des années 1920 à 1970, à l'instar de Martin Luther King, dont elle partage le combat contre le racisme et qu'elle rejoint en 1963 lors de son célèbre discours «I have a dream». Elle est, ce jour-là, la seule femme à monter à la tribune.

A la clé se dessine sur scène, en musique, le portrait d'une femme exemplaire à plus d'un titre, ayant traversé toute une époque en défendant ses convictions, jusqu'à sa disparition à l'âge de 68 ans.

«Joséphine Baker, le musical», les 25 octobre, 1e, 8, 15, 22 novembre, 6 et 13 décembre 2023 à 21h, Bobino, Paris.