Meg Ryan : l'actrice révèle pourquoi elle a disparu des écrans

Après avoir passé huit ans loin des écrans, Meg Ryan fait son grand retour au cinéma dans «What Happens Later», une comédie romantique qu’elle dirige également. Elle en profite pour livrer les raisons qui l’ont poussée à prendre ses distances avec Hollywood durant tout ce temps.

Envie d’autre chose. Erigée au rang de star des comédies romantiques dans les années 1990, Meg Ryan a progressivement disparu des écrans à la fin des années 2000, se concentrant par la suite sur quelques rares projets de réalisations en 2015. Depuis huit ans, silence radio. Mais alors qu’elle est de retour devant et derrière la caméra avec «What Happens Later», comédie romantique qu’elle joue au côté de David Duchovny (l'agent Fox Mulder dans la série «X-Files»), l’actrice de 61 ans est revenue sur cette longue pause, loin des plateaux hollywoodiens, dans une interview accordée au magazine américain People.

«J'ai pris une pause géante parce que j'avais l'impression qu'il y avait tellement d'autres aspects de ma vie en tant qu'être humain que je voulais développer», a expliqué Meg Ryan, évoquant notamment sa famille. Et de poursuivre : «C'est bien de considérer cela comme un travail et non comme un style de vie. Et c'est pour moi une excellente façon de m'y retrouver», souligne la comédienne et réalisatrice, qui en 2008, après plusieurs opérations de chirurgies esthétiques ratées, avait annoncé la fin de sa carrière d’actrice.

Une industrie misogyne

A l’époque, l'artiste, incontournable pour ses rôles dans les comédies romantiques comme «Quand Harry rencontre Sally» - film qui en 1989 l'a propulsée au rang de star - «Nuits blanches à Seattle» (1993) ou encore «Vous avez un message» (1998), avait pointé du doigt l’absence de «beaux rôles pour les actrices à Hollywood après quarante ans», tout en laissant entendre être lassée de jouer les trentenaires tombant amoureuses.

«Hollywood en a fini avec moi. De toute façon, je ne suis plus intéressée à jouer ce type de personnages et je ne me sens pas contrariée de ne plus avoir ce genre de proposition», avait-elle expliqué à l’époque, délaissant visiblement les tapis rouge sans trop de difficulté. L'eau a coulé sous les ponts depuis, et quinze ans après, Meg Ryan semble avoir eu envie de porter à nouveau sur grand écran une histoire d’amour. Mais, cette fois, du point de vue de personnages d’âges mûrs, s’offrant ainsi un rôle sur-mesure.

Inspiré du roman de Steven Dietz «Shooting star», coadapté par Meg Ryan en personne, «What Happens Later» met en effet en scène deux anciens amants, qui plus de vingt ans après leur relation, se retrouvent par hasard bloqués dans un aéroport. Leur rencontre va faire ressurgir les souvenirs. Attendu aux Etats-Unis le 3 novembre prochain, le film n’a pas encore de date de sortie officielle en France.