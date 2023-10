«Rocky - Creed» : le classement des neuf films de la saga, du pire au meilleur

La saga Rocky, suivie de celle, en cours, de Creed, compte au total neuf films. L’occasion de réaliser un classement de cette «série» qui garde une place unique dans la culture populaire.

Chacun possède son propre classement d’une saga. CNEWS a décidé de se lancer dans la sienne concernant la saga Rocky-Creed, qui compte neuf films sortis en 47 ans, portés par Sylvester Stallone, puis par Michael B.Jordan.

Rocky V (1990)

Malheureusement, il en fallait bien un. Et de l’avis général, Rocky V est le pire de la saga. Alors que son médecin lui apprend qu'il souffre de lésions au cerveau et doit donc prendre sa retraite, Rocky, retraité, retourne dans son quartier de Philadelphie et reprend la salle de boxe de Mickey. Il trouve un protégé en la personne de Tommy Gunn, qui s'avèrera finalement être son «dernier» adversaire. Un scénario un peu trop schématique qui a du mal à passer, et qui montre que le boxeur n’est plus que l’ombre de lui-même.

Creed 3 (2023)

Depuis son match contre Viktor Drago, Adonis Creed a pris sa retraite et est devenu manager. Il profite de sa vie avec Bianca et sa fille Amara, jusqu'au jour où son ancien ami d'enfance Damian Anderson refait surface après avoir passé plusieurs années en prison. Adonis va alors offrir à Damian sa chance de faire ses preuves en tant que boxeur, jusqu'à ce qu'il soit défié par lui… Si l’histoire paraît intéressante, elle est toutefois trop «téléphonée» et s’essouffle au fur et à mesure. Est-ce le fait qu’il s’agisse de la première sans Rocky ? Une copie à revoir.

Rocky III (1982)

Depuis sa victoire lors de la revanche contre Apollo Creed, Rocky est champion du monde. Il commence à s’installer dans un certain confort et néglige donc l’entraînement. Le boxeur Clubber Lang (Mister T) arrive comme un nouveau challenger. Il défie Rocky, qui perd le match et sa confiance en lui. Apollo Creed et Adrian réussissent cependant à le convaincre de remonter sur le ring pour prendre sa revanche. Pas mal mais aurait pu être mieux. L’apparition de Clubber Lang aide sûrement au capital sympathie.

Creed 2 (2018)

Trois ans après le combat qui l'a révélé au public, Adonis Creed est devenu champion du monde chez les poids lourds et mène sa meilleure vie avec Bianca, qu'il demande en mariage. Mais Ivan Drago, qui a tué son père Apollo, est de retour à Philadelphie avec son fils Viktor. Sans l’accord de Rocky, Adonis accepte le défi, mais ne conserve son titre que par disqualification de Viktor. Totalement déboussolé dans son lit d’hôpital, il cherche à retrouver «l’œil de tigre». L’occasion de revoir Dolph Lundgren contre Sylvester Stallone. Un «kiff» pour les vrais fans.

Rocky II (1979)

Après sa défaite contre Apollo Creed, Rocky demande Adrian en mariage et reprend une vie normale. Apollo, lui, n'apprécie pas la popularité qu'a gagné son adversaire. Pour prendre sa revanche, Creed décide par tous les moyens de faire remonter Rocky sur le ring pour l'affronter à nouveau. Une suite qui aurait mérité encore mieux…

Creed (2015)

C’est le premier épisode de la suite de la franchise avec Adonis Creed. Il n’a jamais connu son père mais il veut lui aussi devenir un grand boxeur. Il va donc à la recherche de Rocky à Philadelphie pour devenir champion. Une belle suite qui permet de redonner vie à la saga Rocky. Mais aussi de trouver un nouveau public.

Rocky IV (1985)

Ivan Drago affronte Apollo Creed lors d'un combat d'exhibition qui vire à la tragédie avec la mort d'Apollo sur le ring. Pour le venger, Rocky part l'affronter en Russie. Sur fond de guerre froide, le combat ressemble à un affrontement Etats-Unis vs bloc soviétique. L’apparition de Dolph Lundgren dans la saga permet d’offrir un véritable méchant détesté de tous.

Rocky Balboa (2006)

Retraité depuis un moment, Rocky mène une vie paisible à Philadelphie où il tient un restaurant italien depuis la mort d’Adrian.

Il s'est beaucoup éloigné de son fils Robert, et choisit donc de renfiler ses gants de boxe pour redonner un sens à sa vie. Alors que personne n’y croyait… Surtout après Rocky V, ce retour fait un bien fou et montre le cœur de Rocky. Un film puissant.

Rocky (1976)

Comment ne pas le mettre en première position ? C’est de lui que tout est parti. Rocky Balboa est un boxeur raté des quartiers populaires Philadelphie qui se fait appeler «L'Étalon Italien». Avec Mickey, il va grandir et tenter sa chance contre Apollo Creed, le champion du monde de boxe catégorie poids lourds. Le top de la saga, couronné de trois oscars, dont celui du meilleur film.