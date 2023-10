Bruce Lee : sa fille ne sait toujours pas pourquoi son image a été écornée dans «Once Upon a Time in Hollywood»

Interrogée par le site The Telegraph, Shannon Lee explique ne jamais avoir eu d’explication de la part de Quentin Tarantino à propos de sa décision de dépeindre son père, Bruce Lee, comme une personne désagréable dans le film «Once Upon a Time in Hollywood».

Le mystère reste entier. Shannon Lee ne comprend toujours pas ce qui a motivé Quentin Tarantino à montrer son père, l’acteur et légende des arts martiaux, Bruce Lee, comme un «trou du c…» dans le film «Once Upon a Time in Hollywood», en 2019. À l’époque, elle et le réalisateur s’étaient embrouillés par médias interposés au gré de leurs interviews à ce propos. Dans un entretien avec le site britannique The Telegraph, la fille de Bruce Lee affirme n’avoir toujours obtenu aucune explication sur cette décision controversée.

«Je ne sais pas. Je n’ai jamais rencontré Quentin Tarantino, je ne sais pas quel est son problème avec mon père. Clairement, il estime qu’il est cool, parce qu’il lui a emprunté certaines choses. Mais en même temps, je pense que beaucoup de personnes ayant rencontré mon père lui ont raconté des histoires et cela a créé une réaction négative», dit-elle.«Certains le trouvaient trop confiant et arrogant. Je dois le dire, la plupart de ces histoires, sont racontées par des hommes blancs. Je pense que Quentin a entendu beaucoup de ces histoires et les a crues. Je crois que certaines personnes trouvait le tempérament de mon père impétueux», poursuit-elle.

Dans le film «Once Upon a Time in Hollywood», le personnage incarné par Brad Pitt, un cascadeur nommé Cliff Booth, se retrouve confronté à Bruce Lee sur le tournage de la série «Le Frelon Vert», et parvient à le balancer contre une voiture sans difficulté, poussant Shannon Lee a dénoncer la scène comme étant un moyen d’affirmer que son père était un imposteur. Le réalisateur avait répondu qu’il ne s’agissait que d’une simple fiction, et que selon les recherches qu’il avait mené, Bruce Lee avait été majoritairement dépeint comme «arrogant».