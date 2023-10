Grève des acteurs : des centaines de stars hollywoodiennes «préfèrent rester en grève plutôt que d'accepter un mauvais accord»

Des centaines de stars à Hollywood déclarent dans une lettre ouverte qu’«elles préfèrent rester en grève plutôt que d'accepter un mauvais accord».

Plus de quatre mois après le début de la grève des acteurs qui paralyse Hollywood, des centaines de personnalités de premier plan ont signé une lettre ouverte déclarant qu'elles préféraient «rester en grève plutôt que d'accepter un mauvais accord».

Les signataires, parmi lesquels figurent notamment Pedro Pascal, Julia-Louis Dreyfus, Jon Hamm, Patricia Arquette, Pamela Adlon, Sarah Paulson, Chelsea Handler, Carrie Anne Moss, Christian Slater, ou encore Sandra Oh, ont adressé cette lettre au syndicat SAG-AFTRA, qui mène actuellement les négociations avec les grands patrons de l’industrie du divertissement.

«En juin dernier, avant de nous mettre en grève, un grand groupe de membres ont signé une lettre ouverte disant à nos dirigeants que nous préférions faire grève plutôt que d'accepter un mauvais accord. Aujourd’hui, plus de 100 jours après le début de notre grève, c’est toujours vrai. Aussi difficile que cela puisse être, nous préférons rester en grève plutôt que d’accepter un mauvais accord», est-il écrit dans la lettre.

De nouvelles propositions à l'étude

«Nous n’avons pas fait tout ce chemin pour céder maintenant. Nous ne sommes pas restés sans travail, sans salaire et avons marché sur des piquets de grève pendant des mois simplement pour abandonner tout ce pour quoi nous nous battions. Nous ne pouvons pas accepter et n’accepterons pas un contrat qui ne répond pas aux problèmes vitaux et existentiels que nous devons tous résoudre», est-il ajouté.

Cette lettre vient d’être publiée alors qu’un groupe distinct d'acteurs comprenant George Clooney, Scarlett Johansson, Kerry Washington, Bradley Cooper, Meryl Streep, Jennifer Aniston, Robert De Niro, Ben Affleck, Emma Stone, Reese Witherspoon, ou encore Ryan Reynolds ont fait il y a quelques jours leur propre offre pour aider à mettre fin à la grève.

«Nous avons proposé de supprimer le plafond des cotisations, ce qui rapporterait plus de 50 millions de dollars au syndicat par an. Bien plus de 150 millions de dollars au cours des trois prochaines années», a expliqué George Clooney pour Deadline.

Un plan qui ne fonctionnerait pas légalement, selon la présidente du SAG-AFTRA Fran Drescher. «Même si c'est extrêmement généreux et que nous l'acceptons gracieusement, cela n'a aucun impact sur le contrat que nous résilions», a-t-elle déclaré. «Nous sommes un syndicat sous réglementation fédérale, et les seules cotisations pouvant être versées à nos fonds de retraite et de santé doivent provenir de l'employeur.»

Entamée dans le sillage de celle des scénaristes désormais terminée, la grève des acteurs américains a débuté le 14 juillet. Les principaux désaccords portent encore notamment sur les revenus minimaux, l'utilisation de l'intelligence artificielle et la manière dont les studios paient les acteurs pour la diffusion des œuvres sur les plates-formes de streaming. «Nous avons identifié le défaut de ce modèle de streaming en ce qui concerne la compensation», a déclaré Fran Drescher. «Maintenant, c'est vrai que les PDG ne veulent pas vraiment aborder ce problème, mais parfois dans la vie, quand vous introduisez un modèle économique sans précédent comme ils l'ont fait, une structure de rémunération sans précédent doit également accompagner cela.»