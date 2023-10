Guinness World Records : Madonna reste l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques de l’histoire

Actuellement en tournée, Madonna, 65 ans, reste l'artiste féminine ayant vendu le plus de disques de l’histoire.

En 40 ans de carrière, Madonna a vendu plus de 400 millions de disques, et poursuit son règne. Ce mercredi 25 octobre, la popstar a été à nouveau certifiée «artiste féminine ayant vendu le plus de disques de l’histoire» par le Guinness World Records, un titre que la chanteuse de 65 ans détient depuis 2009.

Actuellement en tournée avec son «Celebration Tour», qui a commencé le 14 octobre après avoir été reporté par son hospitalisation, la Reine de la pop est talonnée de près par Rihanna, Mariah Carey, Taylor Swift et Beyoncé.

Congratulations to the iconic @Madonna, who has had several records updated including being the highest grossing female touring artist and the biggest selling female recording artist of all time — Guinness World Records (@GWR) October 25, 2023

Pour mémoire, en 2022, l’interprète de «Like a Virgin» a été sacrée «artiste féminine ayant les tournées les plus lucratives au monde» par le Guinness World Records, après avoir généré plus de 1,3 milliard de dollars de recettes.

Cette année, la star sera en concurrence avec Taylor Swift, qui sera à Paris les 9, 10, 11 et 12 mai 2024 dans le cadre de son «The Eras Tour», et avec Beyoncé. Lors de sa tournée mondiale «Renaissance Tour», qui s'est achevée le 2 octobre dernier, Queen B a fait étape dans dix pays et a rapporté quelque 579 millions de dollars.