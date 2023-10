«Le Consentement» : les entrées du film s'envolent grâce à une tendance sur TikTok

Diffusé dans les salles de cinéma depuis le 11 octobre dernier, le film qui met en scène Jean-Paul Rouve et Kim Higelin dans les rôles de Gabriel Matzneff et Vanessa Springora, a vu son nombre d’entrées décoller grâce à une tendance sur le réseau social TikTok.

Le film «Le Consentement» est adapté du roman de Vanessa Springora, un récit dans lequel elle raconte l’emprise que l’écrivain Gabriel Matzneff, quinquagénaire à l'époque, a eu sur elle, alors qu’elle n’était âgée que de 14 ans. Sorti en salle mercredi 11 octobre dernier, le long métrage avait généré un débat à propos des scènes de pédophilie passées à l’écran. Averti, le public ne s’était pas précipité dans les salles de cinéma.

Cependant, mercredi 25 octobre, les chiffres du box-office français ont démontré que les entrées du film avaient augmenté de près de 40%, avec 82.000 spectateurs contre 59.000 la semaine de sa sortie. Une hausse inhabituelle, qui s’expliquerait par une tendance sur les réseaux sociaux.

Sur TikTok, une mode est apparue autour du film réalisé par Vanessa Filho. En effet, la jeunesse française a décidé de se filmer avant et après avoir visionné «Le Consentement», avec l’audio de la bande-annonce en habillage sonore.