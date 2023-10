Sofia Coppola : la réalisatrice révèle la remarque sexiste qui l'a découragée de faire «La Petite Sirène»

Dans une récente interview accordée au site américain de Rolling Stone, Sofia Coppola a expliqué avoir renoncé à un projet d’adaptation en live-action du conte «La Petite Sirène» en 2014, après la remarque sexiste d’un des responsables du studio Universal Pictures.

Sans voix. En pleine promotion de son dernier film «Priscilla», attendu en salles le 3 janvier prochain en France, Sofia Coppola a profité d’un entretien avec le site américain Rolling Stone pour revenir sur les raison de l’abandon du projet d’adaptation en live-action de «La Petite Sirène», en 2014. Pas le dessin animé de Disney, mais le conte, beaucoup plus sombre, du romancier danois Hans Christian Andersen d’avril 1837.

La réalisatrice explique avoir compris que le film ne verrait jamais le jour après une réunion de travail avec des responsables du studio Universal Pictures en 2014. «Il y a eu ce point de rupture. Je participais à une réunion de travail, et un homme responsable du développement a dit : ‘Qu’est-ce qu’il y a dans ce film pour un homme de 35 ans se trouvant dans le public ?’. Et je n’ai pas su quoi répondre. Je ne me sentais plus dans mon élément. J’ai eu l’impression d’être naïve, puis je me suis sentie comme le personnage principal dans l’histoire, à tenter de faire quelque chose en dehors de mon univers, et cela m’a semblé être un parallèle assez amusant», explique-t-elle.

Officiellement, ce projet d’adaptation en live-action de «La Petite Sirène» n’obtiendra jamais le feu vert en raison d’un budget estimé trop élevé pour donner vie au monde sous-marin à l’écran. «Tout cela a pris des proportions trop importantes. Je voulais tourner sous l’eau, ce qui aurait été un cauchemar. Mais les images sous-marines sont si belles. Nous avons même fait quelques tests. Ce n’était pas réaliste comme approche. Masi c’était intéressant de se pencher sur la question», avait-elle précisé en 2017 au site américain IndieWire.