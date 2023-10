Friends : l’acteur Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing, est décédé à 54 ans

L'acteur américain Matthew Perry, qui jouait le personnage de Chandler Bing dans la sitcom à succès «Friends», a été retrouvé mort à son domicile à l'âge de 54 ans.

Les fans de «Friends» en deuil. Matthew Perry, l’acteur qui interprétait Chandler Bing dans la célèbre série, est décédé. Il avait 54 ans.

La nouvelle a été rapportée samedi par plusieurs médias américains. Selon le Los Angeles Times, l'acteur a été retrouvé mort inconscient par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles (États-Unis).

Malgré leur intervention, la police locale et les premiers secours n'ont pas été en mesure de le ranimer.

Aucun indice laissant présager qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel n'a été retrouvé sur place, selon des sources anonymes citées par le Los Angeles Times et TMZ, qui a annoncé le décès de l’acteur en premier.

Dans un communiqué, le studio Warner Bros TV., qui a produit la série emblématique, s'est dit «dévasté» par la nouvelle du décès de Matthew Perry.

We are devastated to learn of Matthew Perry’s passing. He was a true gift to us all. Our heart goes out to his family, loved ones, and all of his fans. pic.twitter.com/sAGMLmu5ki

