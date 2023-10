Five Nights at Freddy's : tout savoir sur ce film d'horreur adapté d'un jeu vidéo qui cartonne aux États-Unis

Adaptation cinématographique du jeu vidéo éponyme sorti en 2014 – et qui a connu de nombreuses suites – «Five Nights at Freddy's» vient de réaliser un démarrage tonitruant au box-office américain. Il est attendu dans les salles françaises à partir du 8 novembre.

Des avis partagés. Le succès au box-office américain de «Five Nights at Freddy's», film d'horreur adapté du jeu vidéo éponyme créé par Scott Cawthon lancé en 2014 – qui a connu de nombreuses versions depuis, ainsi qu’une déclinaison en roman – a attiré l’attention de la presse américaine en ce début de semaine.

Lancé simultanément au cinéma et sur la plate-forme de streaming américaine Peacock, le film réalisé par Emma Tammi a engrangé 78 millions de dollars de recettes pour son premier week-end, soit le meilleur résultat enregistré par Universal et Peacock sur ce type de configuration (lancement cinéma + streaming). Il devance «Halloween Kills» sorti en 2021 (49 millions de dollars) et «Halloween Ends» en 2022 (40 millions de dollars).

Mieux encore, «Five Nights at Freddy's» enregistre le Meilleur lancement pour un film d’horreur, devançant «Screm VI» (44,4 millions de dollars) et «La Nonne II» (32 millions de dollars), et le deuxième meilleur lancement pour l’adaptation d’un jeu vidéo derrière «Super Mario Bros. – Le film» (146,3 millions de dollars). Fait assez étrange, le film a été assassiné par la critique, avec seulement 26% d’avis favorables sur le site RottenTomatoes. En revanche, le public semble conquis, avec 88% d’opinions favorables. Pour les studios de production, Universal et Blumhouse, «Five Nights at Freddy's» est déjà un succès avec son budget estimé à 20 millions de dollars.

Des mascottes inquiétantes

De quoi parle le film ? Le comédien Josh Hutcherson y incarne Mike Schmidt, un agent de sécurité un peu perturbé embauché pour travailler chez Freddy Fazbear's Pizzeria, un restaurant familial très fréquenté dans les années 1980 désormais à l’abandon. Le boulot semble facile en apparence, et Mike pense pouvoir ainsi s’occuper de sa sœur, Abby, 10 ans. Mais une fois la nuit tombée, il découvre que quatre mascottes animatroniques – Freddy, Chica, Bonnie, et Foxy – sont capables de se déplacer seules après minuit. Et qu’elles sont loin d’être aussi amicales qu’elles en ont l’air.

Lancé pour le week-end d’Halloween aux États-Unis, «Five Nights at Freddy's» sera à découvrir à partir du 8 novembre prochain dans les salles françaises. Au casting, les spectateurs retrouveront également Matthew Lillard (Scream), Elizabeth Lail, Mary Stuart Masterson, ou encore Piper Rubio.