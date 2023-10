Soprano : le chanteur a donné un concert en audiodescription pour les malvoyants, une première en France

Pour la première fois en France, Soprano a donné un concert en audiodescription. Ce samedi, près d'Angers, des spectateurs malvoyants ou aveugles ont en effet été équipés d'un casque et d'un récepteur pour profiter de la musique du rappeur.

Dans le cadre de sa tournée «Chasseur d'étoiles tour», Soprano s'est produit ce samedi à l'Arena Loire Trélazé, près d'Angers, (Maine-et-Loire), où les fans malvoyants ont pu bénéficier d'une «audiodescription» en direct, une première en France.

En effet, une dizaine de spectateurs malvoyants ou aveugles ont été équipés d'un casque et d'un récepteur permettant d'écouter l'audio-descripteur tout en profitant de la musique de l'artiste, réputé sensible à la cause du handicap.

«c’est une fierté pour moi»

«C’est magnifique de pouvoir faire ça, c’est une fierté pour moi», a lancé au milieu de son show l'interprète de «Cosmo». Et à l'Arena Loire, cette mission était assurée par Morgan Renault, 37 ans.

«Mon objectif est d’être le plus précis et imagé possible pour que ces personnes puissent vivre la même expérience que les voyants, sans pour autant empiéter sur les paroles de Soprano», a l'auteur et narrateur d’audiodescription, qui exerce ce métier singulier depuis 13 ans, principalement dans l’univers de cinéma, de l’audiovisuel et du théâtre.

L'objectif est de décrire la scénographie «grandiose et ambitieuse» du chanteur, de raconter de quelle façon il est habillé, comment ses danseurs se déplacent sur scène ou de quelle manière le public interagit avec les musiciens et les choristes, appelés des «backeurs».

Cette opération inédite d'audiodescription a été initiée par la fondation Visio, basée à Angers, spécialisée dans l’aide et l’assistance aux enfants et adultes déficients visuels.