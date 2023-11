Sicario : les producteurs confirment qu'un troisième volet est en préparation

Selon une information exclusive du site américain Collider, un troisième volet de la saga «Sicario» est actuellement en développement, avec le réalisateur et scénariste Christopher McQuarrie (Mission Impossible) parmi les auteurs d’un scénario quasiment finalisé.

Une nouvelle qui va ravir les fans. En 2015, Denis Villeneuve (Dune : Part Two) mettait en scène le premier «Sicario» avec Emily Blunt, Benicio Del Toro et Josh Brolin dans les rôles principaux. Trois ans plus tard, le second volet, réalisé par Stefano Sollima, voyait les deux acteurs revenir à l’écran pour une suite dont le scénario, comme le premier, était signé par Taylor Sheridan (Yellowstone).

Selon une information exclusive du site américain Collider, un troisième film est désormais assuré de voir le jour. Connu pour son travail sur la saga «Mission Impossible», le réalisateur et scénariste Christopher McQuarrie fait partie de l’équipe en charge de rédiger le scénario. Les producteurs Molly Smith et Trent Luckinbill ne savent pas encore qui sera placé à la réalisation pour le moment. Une chose est certaine : le scénario est quasiment finalisé, et le tournage suivra prochainement.

Le casting au complet de retour

«Nous avons un script que nous retravaillons actuellement, mais c’est bientôt terminé. Nous sommes très confiants sur l’issue positive du projet. Je dirais que nous avons conscience de la pression qui existe sur le fait de bien faire les choses, donc on ne se précipite pas. Mais nous avons bon espoir concernant le lancement du tournage, idéalement très bientôt, et de ramener toute la bande pour cette histoire épique qui mérite définitivement un troisième film», explique Molly Smith.

Selon Trent Luckinbill, Taylor Sheridan, qui travaille actuellement sur l’univers «Yellowstone», ne sera pas directement impliqué dans le développement du film, mais sera tenu informé à chaque étape, et sera en mesure d’offrir ses suggestions aux équipes. Et pour les fans qui se posent encore la question, oui, Emily Blunt, Benicio Del Toro et Josh Brolin seront tous de retour à l’écran dans leur rôle respectif.